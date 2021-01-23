Türk-İş’ten iş kollarına göre koronavirüs vaka sayılarının açıklanması talebi

Hangi iş kolunda koronavirüs vakası daha fazla ise o grubun korumaya alınarak aşı sıralamasında üstte çekilmesi amaçlanıyor.

Bazı iş kollarının çalışma saatleri nedeni ile koronavirüse daha açık olduğu gerekçesi ile bu iş kollarının belirlenmesi amacı ile Türk-İş bir istatistik talep etti. Sendikalar, gelecek veriler doğrultusunda kendi iş kollarıyla ilgili bir eylem planı oluşturup tedbir almayı hedefliyor.

Salgının Türkiye'de işçiler üzerindeki etkisini araştırmak için harekete geçen Türk-İş, iş kollarına göre koronavirüs vaka sayılarının olmadığını tespit etti.

SALGINLA DAHA ETKİN MÜCADELE İÇİN

Salgınla daha etkin mücadele için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler ile Sağlık bakanlıklarından iş kollarına göre virüse yakalanan işçi sayısının açıklanmasını talep eden Konfederasyon, veriler sayesinde acil önlem alınması gereken iş kollarının belirleneceğine dikkati çekti.

"HASTA OLMA RİSKİ YÜKSEK OLAN İŞÇİLER İKİNCİ GRUBA ALINSIN"

Sağlık Bakanlığının bir hafta önce aşı olacakların sıralı listesini yayınladığını anımsatan Türk-İş yöneticileri, birinci grupta sağlık çalışanlarının ve risk grubundakilerin olmasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

TOPLU TAŞIMA VE SERVİS KULLANAN, KAMU BİNALARINDA ÇALIŞAN İŞÇİLERE ÖNCELİK

Buna karşın ikinci ve üçüncü grupta madenciler başta olmak üzere işi gereği toplumsal yaşamın içerisinde olan, toplu taşıma ve servis kullanan, kamu binalarında çalışan işçilerin olması gerektiğine dikkati çeken Konfederasyon, tüm vatandaşlara yetecek kadar aşının ivedilikle temin edilmesini ve çalışma şartları nedeniyle hasta olma riski yüksek işçilerin ikinci gruba alınmasını istedi.