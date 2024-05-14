Türk Kızılay'ın vekaletle kurban kesim bedelleri belli oldu Kurban bedelleri bu sene; Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz tarafından yurt içi 11 bin 750 lira, yurt dışı ise 4 bin 300 lira olarak açıklandı.

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AA

Kurban Bayramı öncesinde bağış yapmak isteyenler için yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedeli bir törenle duyuruldu.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, "Vekaletle Kurban Kesim Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada "Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira." dedi.

Yılmaz, Kurban Bayramı'nın yardımlaşma ve dayanışma fırsatı olarak görüldüğünü, kendilerinin de kurban döneminde bağışçıların kıymetli emanetlerini ihtiyaç sahiplerine en doğru şekilde ulaştırmaya çalıştıklarını söyledi.

"Kurban kesim kampanyasında önceliği deprem bölgesine veriyorum"

Kahramanmaraş merkezli depremler dolayısıyla geçen yıl vekaletle kurban kesim kampanyasında önceliği deprem bölgesine verdiklerini ve kurban eti dağıtımında farklı bir yöntem uyguladıklarını hatırlatan Yılmaz, şu bilgiyi verdi:

Konteynerlere geçen depremzedelere kendi kazanlarını kaynatabilsinler diye 2,75 kilogramlık şoklanmış paketler şeklinde 25 bin adet dağıtım yapıldı.

İhtiyaç sahiplerine ulaştırılan taze et miktarını paylaştı

Yılmaz, geçen sene Türkiye dahil 22 ülkede 106 bin hisseyi yurt dışında ihtiyaç sahiplerine taze et olarak ulaştırdıklarını, yurt içinde ise 19 bin 600 hisseyi hem konserve hem de taze et şeklinde deprem bölgesine ulaştırdıklarını belirterek, şöyle konuştu:

Bu operasyonla toplam 2 milyon 900 bin kişiye bize verilen emanetleri sevgiyle, duayla, güler yüzle, ulaştırmanın mutluluğunu yaşadık. Yurt dışındaki operasyonlarımızda birkaç tane kriterimiz var. Bir taraftan delegasyonlarımız olan ülkeler var, bir taraftan tarihten bu yana gönül bağı kurduğumuz coğrafyalar var. Bir yandan da belki senede bir defa kurban döneminde o etle karşılaşabilen ihtiyaç sahibi ülkeler var.

3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaşma hedefi

Yılmaz, bu sene kurban organizasyonunda 128 bin hisseyle 3 milyon 800 bin ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedeflediklerini aktararak, bunun 28 bininin yurt içinde kesileceğini, 100 bin kurbanın ise yurt dışı operasyonları için ayrıldığını bildirdi.

"Bu yıl Gazze'ye her seneden farklı ulaşılacak"

Türkiye dahil 21 ülkede yapılacak operasyonda bu yıl Gazze'ye her seneden farklı ulaşacaklarına dikkati çeken Yılmaz, şöyle devam etti:

Gazze için devam eden İyilik Gemileri'miz var. Gazze'ye de bir şekilde Kurban Bayramı'nı ulaştıralım diye bir araştırmaya giriştik. Normal şartlarda Gazze'de delegasyonumuz var. Her yıl yerinde kesim yaptığımız bir ülke, ama maalesef bu sene Gazze'den bunu temin etmek mümkün değil. Gazze'ye ulaşımda zaman zaman aksamalar oluyor, en son 6 Mayıs'tan bu yana bütün kapılar kapanmış durumda.

"Her yıl konserveler yapıyoruz"

Oraya doğru bir şekilde ulaşabilmek için yine bizim uzun ömürlü ve sağlıklı bir yönteme ihtiyacımız vardı. Bunu sağlamanın en kolay yolu her yıl konserveler yapıyoruz. Bu yıl bizim yurt içinde yaptığımız konservelerin bir kısmının bağışını Gazze özelinde de alalım ama bu operasyonu yurt içinden gerçekleştirelim dedik. Bağış kanallarımızdan yurt içiyle aynı bedel ve aynı operasyonla yürüyecek şekilde, Gazze ve Filistin bağışlarımız olacak. Onların da üzerine Filistin-Gazze yazarak konservelemiş ve İyilik Gemileri'mizle gönderebiliyor olacağız.

"Kurban bereketini yıl boyu yaşatmanın yolu konserve"

Yılmaz, kurban dağıtımının bu yıl da konserve şeklinde yapılacağını, kurban bereketini sene boyu yaşatmanın yolunun bu konservelerden geçtiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Çünkü bu konserveleri yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine daha kontrollü, düzenli ve daha sürekli bir şekilde ulaştırabiliyoruz.

"Yurt içinde tüm illerde 1 milyon 300 bin kişiye ulaşmayı hedefliyoruz"

Yurt içinde tüm illerde 1 milyon 300 bin kişiye ulaşmayı hedeflediklerini bildiren Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

Bu sene, yurt içi ve Filistin-Gazze kurban bedelimiz 11 bin 750 lira, yurt dışı hisse bedellerimiz ise 4 bin 300 lira olarak açıklamış oluyoruz ve diyoruz ki; 'Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye'.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)