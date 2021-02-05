Türk Lirası, 2021'de en çok değerlenen para birimi oldu

Türk Lirası, 2021'de en çok değerlenen para birimi oldu

Euronews, bu yıl içerisinde Dolar ve Euro karşısında en çok değerlenen para biriminin Türk Lirası olduğunu yazdı.

Türk Lirası 2021 yılı başından bu yana yükselen ekonomi para birimleri arasında en iyi performans gösteren para birimi oldu.

Ekonomi yönetimi ve merkez bankası başkanlığındaki değişimlerin ardından geçtiğimiz yılın kasım ayından itibaren sıkılaştırılan para politikaları Türk lirasının Dolar ve Euro karşısında değer kazanmasını sağladı.

REFORM AÇIKLAMALARI YATIRIMCILARIN İLGİSİNİ ÇEKTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın reform sözleri de yatırımcılar tarafından olumlu karşılandı.

Koronavirüs sonrası ekonomik canlanma beklentileri nedeniyle de Türkiye'ye giren sıcak para yılın son çeyreğinde 2013 yılından bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Öte yandan özellikle Güney Afrika Randı ve Brezilya Real'indeki kayıplara rağmen Türk Lirası'nın Dolar karşısında değer kazanmasıyla yükselen para birimleri arasında 2021 yılı başından bu yana en fazla yükselen para birimi oldu.

Uluslararası Finans Enstitüsü Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından Türk Lirası'nın yükselen ekonomi para birimleri arasından güçlü bir şekilde ayrıştığını vurgulayarak merkez bankasının bu fırsatı değerlendirerek döviz rezervlerini güçlendirmesi gerektiğini ve Türk Lirası'nın aşırı değerlenmesinin önüne geçmesi gerektiğini vurguladı.

Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal da TCMB'nin azalan döviz rezervini ihalelerle toparlamayı planladıklarını, stratejilerinde uluslararası swap anlaşmalarının yer almadığını açıkladı. Ağbal enflasyonist risklerin devam ettiğine dikkat çekerek bu yıl uzun bir süre daha sıkı para politikası uygulayacaklarını belirtti.