Türk mobilya sektörünün gözü ABD pazarında

Geçen yıl Türkiye'den, ABD'ye 283 milyon dolarlık mobilya ürünü ihraç edildi. Sektör, bu yıl da ABD'ye ihracatını en az yüzde 30 artırmayı hedefliyor.

Mobilya Dernekleri Federasyonu Başkanı Ahmet Güleç, Türkiye mobilya sektörünün son 20 yılda özellikle tasarım ve kalitede dünya ticaretinde kendinden söz ettirdiğini söyledi.

"İHRACATIMIZ BAŞARILARLA DOLU"

Türk mobilya üreticilerinin büyük bir başarıya imza attığını belirten Güleç, "Bu süre zarfında dünya ihracat sıralamasında 23'üncü sıradayken, 2019 yılında dünyanın ilk 8 büyük ihracatçı arasına yükseldik. 2019 yılında da dünyada ihracatını en çok artıran ülke unvanını elde ettik." diye konuştu.

Çin'in dünyanın en büyük mobilya üreticisi ve ihracatçısı konumunda. Dünyada mobilyanın yüzde 51'inin ABD, Kanada, İsveç, İtalya, Almanya, Fransa, İngiltere'nin de aralarında olduğu gelişmiş ülkeler tarafından üretiliyor.

"TÜRK MOBİLYASININ BİR HİKAYESİ VAR"

Güleç, "Dünyada mobilyada rekabet etmek için bir hikayenizin olması gerekiyor. Türk mobilyasının da bir hikayesi var. Hikayesi kesinlikle kalite, tasarım ve üretim üzerine kurulmuş. Çünkü Türkiye, üretici bir ülke. Rakip ülkelerimize baktığımız zaman bazıları üretici değil büyük ihracatçı. Bizden önce ihracata başlamış ama üretici olmadığı için bir eksiklik hissediyor. Türkiye'nin mobilya üretimini tasarımla sürekli geliştirmesi aslında bu başarının temel faktörü." değerlendirmesinde bulundu.

"İHRACATTA 1 MİLYAR DOLARI AŞACAĞIZ"

Türk mobilya sektörünün büyük pazarlarda yükselen bir trende sahip olduğunu dile getiren Güleç, salgının etkilerine rağmen geçen yıl ABD'ye ihracatı 2019'a göre yüzde 15'ten fazla artırdıklarını bildirdi. Ahmet Güleç, ABD'ye ihracatta kısa sürede 1 milyar doları aşmayı hedeflediklerini belirterek şunları söyledi:

"5 yıl önce ABD'ye 15-20 milyon dolar ihracat yapıyorduk, bugün 200 milyon doları aştık. 2020'de ABD'ye 283 milyon dolar ihracat yaptık, pandemiye rağmen ihracatı artırdık. Demek ki ABD'ye çok daha fazla ürün yapabiliriz çünkü dünyanın en büyük müşterisi. Dünyanın en büyük müşterisine çok daha fazla mobilya satmak için fırsatımız var. Daha fazla çalışarak inşallah bu hedefi yakalayacağız."