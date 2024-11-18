Türk müteahhitler, Irak'ta 34,9 milyar dolarlık proje üstlendi

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) heyetleriyle Irak'a bugün başlayacak iki günlük ziyarette bulunacağı açıklandı.

Ziyaret öncesinde Irak'la ticaret masaya yatırıldı.

Bu yılın ocak-ekim döneminde Türkiye'nin Irak'a ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,3 artış göstererek 10,8 milyar dolara ulaştı.

Anılan dönemde Irak'tan ithalat ise yüzde 41 azalarak 3,7 milyar dolar oldu.

Ticaret hacmi de 14,5 milyar dolar olarak gerçekleşti.

TÜRK MÜTEAHHİTLİK FİRMALARI IRAK'TA BUGÜNE KADAR 1.111 PROJE ÜSTLENDİ

Türk müteahhitlik firmaları tarafından Irak'ta bugüne kadar 34,9 milyar dolar değerinde 1.111 proje üstlenildi. Bu rakam Irak'ı, Türk firmaları tarafından dünyada en fazla proje üstlenilen 3'üncü ülke konumuna getirdi.

FAALİYETLERİN ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Irak ile ikili ticarette yakalanan seviyenin, gerçekleştirilecek ziyaretlerle ve atılan adımlarla dengeli bir yapı içinde sürdürülmesi ve müteahhitlik firmalarının Irak'taki faaliyetlerinin daha da artırılması amaçlanıyor.