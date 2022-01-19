Türk savunma sanayisi ihracat seferine çıkıyor

Türk savunma sanayi son yıllarda yapılan yatırımlarla yurt içinde amacını gerçekleştirmesinin yanı sıra katılım gösterilen fuarlar yoluyla ihracat adımları da atıyor.

Türk savunma sanayisi yeni ihracat fırsatları için bu yıl 8 uluslararası fuara Savunma Sanayii Başkanığı liderliğinde "milli katılım" sağlayacak.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinde ihracatın birçok faktörün bir araya gelmesi ve uzun yıllar sürdürülen ısrarlı takiple sağlandığına dair bir açıklama yaptı.

TÜRK ŞİRKETLERİ FUARLARA MİLLİ KATILIM YAPACAK

Demir, koronavirüs salgının etkilerinin hafiflemesiyle fuar takvimlerinin normale dönmeye başladığını ifade ederek, Türk şirketlerinin de bir dizi fuara "milli katılım" sağlayacağını bildirdi.

Türk şirketleri "milli katılım" dışında da kendileri için önemli gördükleri ülkelerdeki çeşitli fuar ve etkinliklere iştirak ederek ihracat olanakları için çaba gösterecek.





2021'DE SAVUNMA SEKTÖRÜ İHRACAT REKORU KIRDI

Demir, yapılan çalışmalar ışığında geçen yıl ihracat rekoru kırıldığını hatırlatarak, 2022'de planlanan fuar çalışmalarına şöyle değindi:

"Savunma ve havacılık sanayimiz geçen yılı 3 milyar 224 milyon dolarlık yeni ihracat rekoruyla kapattı. Bu yıl hedefimiz 4 milyar doların üzerine ulaşmak. Sektörle yaptığımız değerlendirmelerle bu hedefe ulaşma doğrultusunda stratejik önemde gördüğümüz coğrafyalara ulaşmak için belirlediğimiz fuarlara milli katılım sağlayacağız.





8 ÜLKEYE GİDİLECEK

Onlarca firmayla 8 farklı ülkeyi ziyaret edip, ürün ve kabiliyetlerimizi anlatacağız. Birçok firmamız sahip oldukları kabiliyetlerle faaliyet alanlarında dünyanın önde gelen şirketleri arasına adını yazdırmaya başlamış durumda. Bu yetenekleri ticari başarıya çevirmek ve ülkemize döviz kazandırmak için ihracata yönelik çabaları artırarak sürdüreceğiz."