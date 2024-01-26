Türk şirketleri, Türkmenistan'da 50 milyar doları aşan projeyi hayata geçirdi Türk firmaları, Türkmenistan'da 50 milyar doları aşan yaklaşık 1.080 projeyi hayata geçirerek ülkenin dönüşümüne katkı sağladı. Türkiye'nin Türkmenistan'la mevcut ticaret hacmi son 4 yılda 3 kat artarak 2022'de 2,1 milyar dolara ulaştı.

AA

Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Ahmet Demirok, Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan dönüşümde Türk müteahhitlik firmalarının önemli katkılar sağladığını belirtti.

Demirok, Türkiye'nin "ata vatan" gördüğü Türkmenistan'da, iki ülke ilişkilerinin daha da ilerletilmesi için çalışacağını söyledi.

Demirok, iki ülke arasında bugüne kadar gerçekleştirilen üst düzey ziyaretlere, imzalanan anlaşmalara ve iş insanlarının katılımıyla hayata geçirilen etkinliklere değindi.

"Türkiye, Türkmenistan'ın en büyük ticari ortaklarından biri olmaya devam ediyor"

Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ilişkilerin her alanda geliştiğini, ilişkilerde yakalanan ivmenin ticari ve ekonomik işbirliğinin seyrine de yansıdığını belirten Demirok, şu bilgiyi paylaştı:

Türkiye, Türkmenistan'ın en büyük ticari ortaklarından biri olmaya devam etmektedir. Türkiye'nin Türkmenistan'la mevcut ticaret hacmi son 4 yılda 3 kat artarak 2022'de 2,1 milyar dolara ulaştı. İşbirliği potansiyelimiz çok daha büyük. Ticari ilişkilerimizdeki mevcut pozitif seyirle bu hacmin yakın gelecekte daha da artacağını ve ortak hedefimiz olan 5 milyar dolarlık ticaret hacmine rahatlıkla ulaşabileceğimizi düşünüyoruz.

"Türkmenistan'da 50 milyar doları aşan 1.080 proje başarıyla tamamlandı"

Demirok, Türkmenistan'da düzenlenen fuarlara Türk iş insanlarının yoğun katılım sağladığını, bu ülkede Türk ürünlerinin büyük ilgi gördüğünü söyleyerek, şunları kaydetti:

Ticaretin yanında yatırım, ulaştırma ve enerji de Türkmenistan'la ilişkilerimizde öne çıkan başlıklardır. Türkmenistan'ın bağımsızlığını kazanmasının ardından yaşanan dönüşümde Türk müteahhitlik firmaları önemli katkılar sağlamıştır. Türk firmaları, bağımsızlığını kazanmasından bugüne kadar Türkmenistan'da 50 milyar doları aşan yaklaşık 1080 projeyi başarıyla tamamlamıştır. Bu veriler, şüphesiz Türkmenistan'ın Türk firmalarına duyduğu güvenin yansımasıdır.

Türk şirketleri deneyimlerini Türkmen firmalarıyla paylaşıyor.

Enerjide iş birliği

Enerji güvenliği ve kaynak çeşitlendirilmesinin önemini vurgulayan Demirok, sözlerini şöyle tamamladı:

Türkiye, doğalgazda bir hub olma yönünde önemli adımlar atmaktadır. Esasen Türkiye'nin bu gayretleri özelde yakın coğrafyamızda, genelde ise Avrupa'da istikrarın korunmasına katkı sağlamaktadır. Türkiye, halihazırda Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı'yla (TANAP) Hazar gazını Avrupa'ya taşımaktadır. Türkmenistan, mevcut ve inşa edilmekte olan enerji çevrim santralleriyle birlikte yalnızca doğalgaz konusunda değil elektrik ihracatında da önemli konumdadır.

Türkmen doğalgazı ve elektriğinin Batı pazarlarına taşınmasına yönelik çalışmaların yakın zamanda başlamasını ümit ediyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)