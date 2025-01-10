Türk Telekom, dijital dönüşümde iddialı

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Las Vegas’ta bu yıl 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES’te açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, “Dijital dönüşüme ve yeni nesil küresel teknoloji trendlerine yön veriyoruz.” mesajı verdi.

Türkiye’de dijital dönüşümün öncüsü Türk Telekom, uluslararası alanda küresel trendleri belirleyen çalışmalarıyla sektörde öncülüğünü sürdürüyor.

5G VE YENİ NESİL TEKNOLOJİLERDE DÜNYA TRENDLERİNE YÖN VERECEK ÇALIŞMALAR

Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, CES 2025’te yaptığı açıklamada, Türk Telekom’un yenilikçi ekosistemiyle hem Türkiye’de hem de global arenada fark yarattığını belirterek, şu ifadeleri belirtti:

Ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını 81 ilde uçtan uca sağladığımız güçlü fiber altyapımızla oluştururken, 5G ve yeni nesil teknolojiler konusunda dünya trendlerine yön verecek çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Fiberin gücünü mobile yansıttığımız erişim ağımız ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliğimiz taçlandırdık. Türk Telekom Ventures ile yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katıyor, ülkemizin inovasyon gücünü geleceğin teknolojilerine yön vererek ortaya koyuyoruz. Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

YERLİ GİRİŞİMLERİ KÜRESEL OYUNCULAR ARASINA KATIYOR

Türk Telekom Ventures ile yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katıyor, ülkemizin inovasyon gücünü geleceğin teknolojilerine yön vererek ortaya koyuyoruz. Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

FUARDA ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

Las Vegas’ta bu yıl 7-10 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı CES, “Dive In” (Derinlemesine Keşfet) temasıyla geleceğin teknolojik yeniklerine odaklanırken, yapay zekâ, dijital sağlık, mobilite ve sürdürülebilirlik konuları öne çıkan başlıklar oldu.

TEKNOLOJİYİ SADECE KULLANAN DEĞİL AYNI ZAMANDA GELİŞTİREN BİR YAPI

CES 2025 kapsamında açıklamalarda bulunan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, Türk Telekom’un yenilikçi yaklaşımıyla hem Türkiye’de hem de global arenada fark yarattığını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Türk Telekom olarak, sadece teknolojiyi kullanan değil, aynı zamanda onu geliştiren ve ihraç eden bir ekosistemin merkezindeyiz. Milli sorumluluk bilincimizle ülkemiz için dijitalleşmeyi sağlayan kilometre taşlarını oluşturmaya liderlik ederken, bir yandan yerli iş birliklerimizle güçleniyor, diğer yandan da global firmalarla gerçekleştirdiğimiz ortaklıklarla bölgemizin teknolojici taşıyıcısı olma sorumluluğunu yerine getiriyoruz. Bölgenin teknoloji taşıyıcısı olarak, küresel iş birliklerimiz ve grup şirketlerimizin de katkılarıyla RIC ve SEBA gibi ticarileştirdiğimiz ürünlerimizi dünya pazarlarına sunuyoruz.

DÜNYA TRENDLERİNE YÖN VEREN BİR SEVİYE

Dünyaya kazandırdığımız bir diğer yeni teknoloji olan uydu bağımsız 5G senkronizasyon çözümümüzün ise uluslararası standardizasyon süreçlerini tamamlamak üzereyiz. Grup şirketimiz Argela ve onun Amerika’daki iştiraki Netsia'nın 5G ve fiber alanlarındaki kazanımları dünya trendlerine yön veren bir seviyeye ulaştı. Bugün, Argela ve Netsia'nın; 5G ve fiber alanları dahil 70 adet uluslararası patenti bulunuyor. Girişim sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures’ın yerli girişimlerimizi küresel oyuncular arasına katan rolü ile de ülkemizin inovasyon gücünü dünya sahnesine taşıyoruz.

TÜRK TELEKOM 5G VE TEKNOLOJİ İHRACI İLE DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRÜYOR

Türk Telekom’un telekomünikasyon şirketi olmanın ötesinde teknolojisini ihraç etme misyonu olduğunun altını çizen Önal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Sektörümüzün önünde bir 5G süreci var. Bu süreçte hedefimiz 5G’ye olabildiğince yerli unsurlarla geçerek, bu teknolojiyi sadece kullanan değil etrafına da kullandıran bir güç olmak. 5G vizyonumuz sadece altyapı yatırımlarıyla da sınırlı değil elbette. Saha testlerinden uzun yıllardır devam eden Ar-Ge çalışmalarımıza kadar, 5G konusunda kapsamlı bir hazırlık süreci yürüttük. Dijitalleşmenin ön koşullarından biri olan fiberleşme ve 5G sürecinde başarılı bir strateji ile emin adımlarla ilerliyoruz.

5G’nin efektif kullanılması için fibere bağlı LTE mobil baz istasyonu oranımızı ise yüzde 53’e yükselttik. Bu erişim ağı ile dijital yaşamı her yerde hızlı ve kesintisiz bağlantı deneyimiyle desteklediğimiz fiber mobilite çağını başlatarak dijital dönüşümde liderliğimiz taçlandırdık. Türk Telekom olarak, ülkemizde neredeyse tüm sektörlerde dijitalleşmeye katkı sağlıyoruz. Dijitalden altyapıya, fiberden mobile, müşteri deneyiminden girişimlere, her alanda faaliyetlerimizle ülkemizin teknoloji ihracında bayrak taşıyıcısı olmaya tüm gücümüzle devam edeceğiz.

"121 GİRİŞİME 70 MİLYON TL NAKİT DESTEĞİ"

Destek verdikleri girişimlerin dünya çapında başarılar elde ettiğini ifade eden Önal “TT Ventures PİLOT programının girişimleri CES gibi dünya çapında prestijli bir etkinlikte yer alarak, teknoloji çözümlerini ve önemli projelerini tanıtma fırsatı yakaladılar. Ülkemizde girişimcilere en çok destek veren şirketlerin başında yer alırken, destek verdiğimiz girişimlerin küresel arenada başarılarını görmek bizi çok mutlu ediyor. PİLOT ile bugüne kadar 121 girişime toplamda yaklaşık 70 milyon TL nakit desteği sağladık. Nakit desteği de sağladığımız 66 PİLOT girişimi yurt içi ve yurt dışından toplam tutarı 51 milyon doları aşan yatırım alarak girişimlerini geliştirme fırsatı yakaladı.” dedi.