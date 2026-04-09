Türk Telekom, eSIM teknolojisiyle fiziksel SIM kartlara son

Türkiye’nin dijital dönüşümünde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, eSIM teknolojisiyle müşterilerine daha kolay, hızlı ve çevre dostu bir mobil iletişim deneyimi sunuyor. eSIM Teknolojisi, fiziksel SIM kart taşıma zorunluluğunu ortadan kaldırarak dijitalleşmenin sunduğu çevreci dönüşümün bir parçası haline geliyor.

E-SIM kullanımı doğal kaynak tüketimini azaltırken, karbon ayak izinin düşürülmesine katkı sağlıyor. eSIM sayesinde kullanıcılar, uzaktan aktivasyon ve dijital yönetim imkânlarıyla işlemlerini daha hızlı ve verimli bir şekilde gerçekleştirebiliyor. Türk Telekom, yenilikçi çözümleri ve müşteri odaklı yaklaşımıyla dijitalleşen dünyada kullanıcı deneyimini zenginleştirmeyi sürdürüyor ve bu kapsamda eSIM’e geçiş yapan müşterilerine avantajlar sunuyor.

Türk Telekom, eSIM’e özel sunduğu kampanyalar, internet hediyeleri ve avantajlı paketlerle bu geçişi müşteriler için kazançlı bir deneyime dönüştürüyor. Kampanya kapsamında Türk Telekomlular, ücretsiz eSIM aktivasyonu ayrıcalığından yararlanırken, Sil Süpür’de özel hediyeler ve uygun fiyatlı ek internet paketleri gibi avantajlara da sahip olabiliyor.

DİJİTAL DÖNÜŞÜMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR VE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ eSIM

Uzaktan tanımlama ve dijital yönetim imkânı sunan eSIM teknolojisi, kullanıcı deneyimini hızlandırırken kâğıt ve enerji tüketimini de minimize ediyor. Böylece eSIM, yalnızca teknolojik bir yenilik olmanın ötesinde; daha verimli, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir ekosistemin oluşmasına destek oluyor. Dijitalleşme ile çevresel sorumluluğu aynı potada buluşturan eSIM, teknoloji odaklı büyümeyi sürdürülebilir bir gelecek vizyonuyla ileri taşıyan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

eSIM’E GEÇEN TÜRK TELEKOMLULARA ÖZEL İNTERNET HEDİYELERİ VE UYGUN FİYATLI PAKETLER

Fiziki hat sahibi olan Türk Telekomlular, mağazaya gitmeden Türk Telekom uygulaması üzerinden kolayca eSIM’e geçiş işlemlerini gerçekleştirebilirler. Aynı telefonda birden fazla hat kullanabilme şeçeneği ile tüm mevcut tarife ve paketlerden yararlanabilirler. Üstelik eSIM’e geçiş yapan müşteriler her ay bir kez Sil Süpür’den, Haftalık 10GB internet hediyesinden ve indirimli ek paket fırsatlarından faydalanabiliyor ve yeni eSIM aktivasyonuna hiçbir ücret ödemiyorlar.

Ayrıca, eSIM kullanan Türk Telekom müşterileri Tek Numara Teknolojisi ile eSIM uyumlu akıllı saat üzerinden, akıllı telefonları yanında değilken arama yapabiliyor. eSIM, anında aktivasyon, aynı cihazda birden fazla hat kullanımı ve cihazlar arası kesintisiz bağlantı gibi avantajlarıyla hem bireysel hem de profesyonel yaşamda büyük kolaylık sağlıyor. Bu yenilikçi yaklaşım, akıllı saatler ile kesintisiz ve mesafe tanımaksızın bağlantı kurulmasına imkân sağlayarak kullanıcıların zaman yönetimi yetkinliğini bir üst seviyeye taşıyor.