Rapor yayınlandı! Türkiye özelleştirmelerden 71,5 milyar dolar gelir sağladı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 2023 Yılı Faaliyet Raporu'nda özelleştirmelere dair yapılan çalışmayı ve planları paylaştı.

AA

Çağdaş özelleştirme uygulamalarına 1986'da başlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) yaptığı açıklamalara göre 1986-2023 yılları arasında gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarından sağlanan gelir toplamda 71,5 milyar dolara ulaştı.

Uygulamanın ilk yıllarında yarım kalmış tesislerin, küçük ölçekli işletmelerin ve bazı büyük fabrikaların özelleştirilmesi ile çeşitli halka arz uygulamaları gerçekleştirildi.

Sonraki yıllarda hızlanan özelleştirme uygulamalarıyla petrol rafinerisi, tekstil, petrokimya, çimento, yem sanayisi, demir çelik, tütün ve alkol, elektrik dağıtımı gibi sektörlerde özelleştirme uygulamaları gerçekleştirildi ve devlet bu alanlarda işletmecilikten çekildi.

Özelleştirme toplamı 71,5 milyar dolar

İdare tarafından 1986-2023 döneminde gerçekleştirilen özelleştirme uygulamalarının toplamı 71,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Hazine'ye geçen yıl 346 milyon dolar aktarıldı

ÖİB, geçen yıl 51 özelleştirmenin ihalesini yaparken bu uygulamalardan yaklaşık 181 milyon dolar gelir elde edildi. Geçmiş yıl taksitleriyle birlikte özelleştirmeden 2023'te sağlanan gelir 440 milyon doları buldu. Hazine'ye yapılan transfer tutarı ise aynı dönemde 346 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı

Uygulamaya devam edileceği açıklandı. Bu kapsamda, TEİAŞ'ın halka arzına ilişkin hazırlık çalışmaları sürüyor. Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı için bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden ihaleye çıkılması hedefleniyor.

Tekirdağ Çeşmeli Limanı

Tekirdağ Çeşmeli Limanı'nın özelleştirilmesine ilişkin işlemlerin bu yıl tamamlanması planlanıyor.

Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı

Çanakkale Gökçeada Kuzu Limanı ve Çanakkale Kabatepe Limanı'nın özelleştirilmesine yönelik hazırlık çalışmaları da devam ediyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)