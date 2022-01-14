Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu

Türkiye 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider oldu

Konut satışlarında, artan fiyatlara rağmen yaklaşık 1,5 milyon adetle tüm zamanların en yüksek ikinci yıllık rakamı görüldü.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut rakamlarıyla birlikte Türkiye'nin, 2021'de 1,5 milyon adetlik konut satışıyla Avrupa'da lider olduğu belirlendi. İstanbul, Türkiye genelinde konut satışlarında 2021'de 1 milyon 492 bin adetle tüm zamanların en yüksek ikinci zirvesi görüldü.

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TÜİK konut satış istatistiklerinden derlenen bilgilere göre, ülke genelinde yapılan konut satışları artan fiyatlara rağmen 2020'ye göre paralel gerçekleşti ve 1 milyon 491 bin 856 adet oldu.

Bu rakam önceki yıl 1 milyon 499 bin 316 adetti. Geçen yıl ulaşılan rakam, tüm zamanların ikinci yıllık rekoru oldu.

Türkiye, 2021'de yaklaşık 1,5 milyonluk konut satış adediyle bu alanda Avrupa'nın da zirvesinde yer aldı.

En çok konut satılan il 276 bin 223 adetle İstanbul oldu. Megakent, toplam satışlardan yüzde 18,5 pay aldı. İstanbul'u 144 bin 104 adetle Ankara, 86 bin 722 ile İzmir izledi. Hakkari 267, Ardahan ise 377 adetlik konut satışıyla son sırada yer aldı.

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İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, yıllık satış adetlerindeki beklentilerinin hemen hemen gerçekleştiğini belirterek, "Yeterli konut arzı olmamasına rağmen tarihin ikinci büyük en yüksek seviyesi gerçekleşti. 2012 dönemindeki satışların iki katına çıkıldı." dedi.

Aylık bazda 226 bin 503 adede ulaşıldığını anımsatan Durbakayım, "Bunun ilk nedeni dövizdeki riskli dalgalanmalardan kaçan yatırımcıların gayrimenkule yönelmesidir. Diğer taraftan 2021'de yapılan satış sözleşmelerinin, 2022'deki enflasyon yükünden arındırmak için yılın son ayında resmiyete geçmesidir." diye konuştu.