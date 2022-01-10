Türkiye 2021'de 46 milyon dolarlık çilek ihraç etti

Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, 2020'de 25 bin 600 ton çilek satışından 25 milyon dolarlık gelir elde edilmişti.

ÇİLEK İHRACAT GELİRİ YÜZDE 84 ARTTI

Çilekte miktar bazında 2021 yılında ihracatını bir önceki yıla oranla yüzde 66 artışla 42 bin 500 tona çıkartan Türkiye, gelirini ise geçen yıla kıyasla yüzde 84'lük artışla 46 milyon 118 bin dolara yükseltti.

EN ÇOK ÇİLEK RUSYA'YA GİTTİ

Rusya, 27 milyon 810 bin dolarlık satışla en fazla çileğin gönderildiği ülke oldu. Bu ülkeyi 8 milyon 910 bin dolarla Romanya, 5 milyon 608 bin dolarla da Irak izledi.

SULTANHİSAR ÇİLEĞİNDEN YILDA 70 TON VERİM ALINIYOR

Sultanhisar Ziraat Odası Başkanı Yüksel Yılmazoğlu, Türkiye'deki çilek üretiminin önemli bir kısmını karşılayan coğrafi işaret tescilli Sultanhisar çileğinden, 14 bin dekar alandan yılda yaklaşık 70 bin tonluk verim alındığını söyledi.

ÜRETİMDE İKİNCİ, İHRACATTA BİRİNCİ

İlçede üretilen çileğin artık bir marka olduğunu aktaran Yılmazoğlu, şunları kaydetti: "Kalitesiyle, lezzetiyle ilçemiz için çok önem arz ediyor. İhracat ve istihdam açısından çok kıymetli. İhracatta Türkiye'de birinci. Üretim olarak da Türkiye’de ikinci sırada. Bundan dolayı çok önemli. Özellikle mart-nisan aylarında 10 bin kişiye istihdam sağlanıyor."

KIŞ ÇİLEĞİ HASADINA BAŞLANDI

Çileğin özellikle seralarda yılın 12 ayı üretildiğini, kış çileği hasatına da başladıklarını ifade eden Yılmazoğlu, "Geçen yıl Türkiye genelinde 42 bin 500 ton çilek ihraç edilmiş. İlçemizde de 25 bin ton çilek ihracatı yapıldı. 2020'yi ikiye katladık. İnşallah 2022'de de bu rakamları ikiye katlayacağız." dedi.