Türkiye'den 2023'te 408 milyon dolarlık kuru kayısı ihracatı gerçekleştirildi Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği Malatya, normal hayata kayısı üretimi yaparak geri dönmüştü. Tüm olumsuzluklara rağmen geçen yıl Türkiye, 115 ülkeye kuru kayısı ihraç etti.

AA

Türkiye, kuru kayısı üretiminde lider.

Dünya kuru kayısı ihracatında da adından söz ettiren Türkiye, 2023'te, 70 bin 869 ton ihracata karşılık 408 milyon 74 bin dolar gelir elde etti.

Malatya Ticaret Borsası verilerine göre, geçen yıl ABD başta olmak üzere Fransa, Almanya, Birleşik Krallık, Avustralya, Brezilya, Hollanda, Rusya, İsrail, İtalya, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Kanada ve Mısır'ın da aralarında bulunduğu 115 ülkeye kuru kayısı ihraç edildi.

Malatya kayısısı AB Coğrafi işaretli

Avrupa Birliği (AB) nezdinde coğrafi işaret tescilli ürün olan Malatya kayısısı, ülke ekonomisine sağladığı dövizle hem üreticinin hem de ihracatçının yüzünü güldürüyor.

İhraç edilen ürün yüzde 9 azaldı, gelir yüzde 2 arttı

Önceki yıl ise 76 bin 36 tonluk ihracattan 400 milyon 740 bin dolarlık döviz girdisi sağlayan kayısı, geçen yıl önceki yıla göre yaklaşık yüzde 9 daha az ürün gönderilmesine karşılık gelirini ise yaklaşık yüzde 2 artırmış oldu.

"Depremden sonra toparlanmaya başladık"

Malatya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanvekili Erhan Almendi, depreme rağmen ihracatın tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. İhracatlarının sürekli arttığını anlatan Almendi, şöyle devam etti:

Geçen yıl 70 bin 869 ton kuru kayısı satışına karşılık 408 milyon dolarlık gelir elde ettik. Bu güzel bir rakam. Geçen yıla göre artış söz konusu. Depremden sonra toparlanmaya başladık, şu an tüm işletmelerimizin hepsi çalışıyor. 2024 yılını daha güzel rakamlarla kapatmayı niyetindeyiz. Biraz işçi sıkıntılarımız var. Bunu da giderirsek 2024'te kayısıdan daha güzel gelirler elde etmek istiyoruz.

Sektör gelecekten umutlu

Almendi, sadece bu yılın aralık ayında ise 7 bin 27 ton kuru kayısı ihracatına karşılık 40 milyon 821 bin dolar gelir elde edildiğini, bu rakamları 2024'te daha yukarılara çekmek istediklerini sözlerine ekledi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)