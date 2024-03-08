Türkiye, 2023'te uluslararası patent başvurusuyla 14. sırada WIPO, artan ekonomik belirsizlik nedeniyle patent başvurularının 2023’te yaklaşık yüzde 1,8 azaldığını bildirdi. 14 yıldır ilk kez yaşanan bu düşüşün geçici olmasını bekleyen kurumun sıralamasına göre Türkiye, patent başvurularını artıran ülkeler arasında yer aldı.

AA

Patent çalışmalarının yoğunluğu, o ülkenin üretim zenginliğine ve içeriğine ışık tutuyor.

Küresel anlamda patent başvuruları azalırken Türkiye'de hız kesmeden artması da üretime verilen önemin bir göstergesi olarak kabul ediliyor.

Birleşmiş Milletler'e (BM) bağlı Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO), bu konudaki en son verileri gözler önüne serdi.

WIPO, 2023 yılına ilişkin uluslararası patent, marka ve tasarım başvuru istatistiklerini açıkladı.

Patent başvurularında geçen yıl artan ekonomik belirsizlik nedeniyle 14 yılın ardından ilk kez azalış görülmesi dikkati çekti.

Türkiye 14. sırada

Küresel patent başvuruları geçen yıl yüzde 1,8 düştü, Türkiye’nin başvuruları arttı. Bunun soncu olarak da Türkiye, 2023'te toplam 1.921 uluslararası patent başvurusuyla 14. sırada yer aldı.

Buna göre; uluslararası patent başvuruları (PCT) 2023'te, bir önceki yıla göre yüzde 1,8 düşüşle 272 bin 600’a geriledi.

Çin, en çok başvuru yapılan ülke

2022'ye göre yüzde 0,6'lık düşüşle 69 bin 610 patent başvurusu yapılan Çin, en çok başvuru yapılan ülke olmayı sürdürdü. Çin'de 2002'den bu yana patent başvurularında yıllık bazda ilk kez düşüş yaşandı.

Çin merkezli Huawei, Kore Cumhuriyeti'nden Samsung ve ABD'li Qualcomm, 2023'te WIPO'nun uluslararası patent sisteminin en büyük kullanıcıları oldu.

ABD ikinci

ABD ise 55 bin 678 başvuruyla ikinci sırada yer aldı ancak 2022'ye göre bu ülkeden yapılan başvurularda yüzde 5,3'lük azalma oldu.

Patent başvurularında on yıldan uzun süredir görülmeyen bir düşüş yaşanmasına rağmen Hindistan, Türkiye ve Güney Kore, başvurularda üst üste 3 yıl yaşanan artışla öne çıktı.

Türkiye 2023'te 1.921 başvuru yaptı

Türkiye'de 2022'de 1.771 uluslararası patent başvurusu yapılırken, 2023'te bu sayı 1921'e yükseldi. Söz konusu başvurularla Türkiye, patent başvurularında 14. sırada yer aldı.

Türkiye'nin başvuruları yüzde 8,5 büyüdü

2023'te en fazla patent başvurusu yapılan 15 ülke arasında yer alan Hindistan'da yüzde 44,6 ve Türkiye'de yüzde 8,5'lik artış yaşanırken, başvurularda en hızlı büyüme görüldü.

Söz konusu başvurularda Hollanda'da yüzde 5,8, Fransa'da yüzde 2 ve Kore Cumhuriyeti'nde ise yüzde 1,2'lik artış yaşandı.

"Yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizlikler yenilikçi faaliyetleri kısıtladı"

Raporda görüşlerine yer verilen WIPO Genel Direktörü Daren Tang, yüksek faiz oranları ve ekonomik belirsizliklerin 2023'te inovasyon faaliyetlerine gölge düşürdüğünü belirtti.

Tang, 2024 yılı için enflasyon oranı tahminlerinde yaşanan düşüşün yanı sıra Hindistan, Güneydoğu Asya ve diğer etkin bölgelerde daha fazla iş güveni ve inovasyon yatırımlarının ekonomide toparlanmaya zemin hazırlayabileceğini kaydetti.

"Düşüş kısa vadeli"

Patent başvurularındaki düşüşün kısa vadeli olduğuna işaret eden Tang, şu ifadeleri kullandı:

Uzun vadeli eğilimler, fikri mülkiyet kullanımının giderek küreselleşen, dijitalleşen bir ekonomide istikrarlı bir şekilde arttığını ve dünya genelindeki ekonomiler geliştikçe tüm dünyaya yayıldığını gösteriyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)