Türkiye 2024'te 1,8 milyar dolarlık kuru meyve ihracatı hedefliyor Kuru meyve ihracatçıları 2023 yılını miktar bazında azalış, gelir bazında ise artışla tamamladı. Üreticiler 2024 yılı için hedefini artış yönünde açıkladı.

AA

Türkiye'de kuru meyve ihracatı, 6 Şubat'taki depremlerden olumsuz etkilendi.

Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Ali Işık, Ege İhracatçı Birlikleri'nde düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Sektörün ihracatının miktar bazında yüzde 3 düşüşle 497 bin 637 tondan 482 bin 744 tona gerilediğini ifade eden Işık, buna rağmen elde edilen gelirin yüzde 3 artışla 1 milyar 567 milyon 811 bin dolardan 1 milyar 609 milyon 467 bin dolara yükseldiğini bildirdi.

Işık, bu yıl kuru meyvede ihracat hedeflerinin 1 milyar 800 milyon dolar olduğunu söyledi.

"2023'te hedefi yakaladık"

Işık, 2023'ün sektör ve ülke için zor bir yıl olduğunu, belirterek, şu değerlendirmeyi yaptı:

Mahsulde 2023'te yüzde 25-30 rekolte noksanlığı oldu. Üzüm, kayısı ve incirde de aynısını yaşadık. Bu ürünlerin yüzde 70-75'i ihracata gidiyor. Biz miktarda kaybettiğimizi değerde kazanarak yine 1 milyar 610 milyon dolarlık hedef rakamı yakaladık. İncir, kayısı ve üzümü dünyada lider haline getirdik. Bu sadece sektörümüzün değil ulusumuzun da bir başarısı.

"Tarihin en yüksek rakamları yakalandı"

Rekoltedeki gerilemeye rağmen ihracat gelirinin artmasında Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) önceki sezon yaptığı alımlarla oluşturduğu stokların devreye girmesinin önemli etkisi olduğuna işaret eden Işık, şu bilgiyi verdi:

2022'den gelen mahsul can damarı oldu bu sektöre. Bu, ihracatımızı geri çekmedi. TMO bu ürünü biriktirmeseydi, doğru satın alım yapmasaydı bu süreci yönetemezdik, pazarı başkalarına kaptırırdık. Geçen sene 1,5 dolar olan üzüm şu anda 2,5 dolar, incir 8-10 dolarlara çıkıyor, kayısı 7-8 dolarlara çıktı. Tarihin en yüksek rakamları yakalandı.

"Enflasyon bundan sonra kontrol altına girer"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi de ABD ve Çin pazarlarında yürütülen ihracat programlarına ilişkin bilgi verdi.

Eskinazi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'e yükseltmesinin ihracata etkileriyle ilgili soru üzerine, bu artışın kredi faizlerine yansımasını beklemediklerini ifade ederek şöyle konuştu:

Kredi faizlerinde ihracatçıyı koruyan bir sistemle devam ediliyor. Faizi artırmayabilirlerdi, bir emniyet tedbiri olarak artırdılar. Enflasyonu kontrol altına alabilme, iç piyasayı biraz daha daraltabilmek için yapıldı. Enflasyon bundan sonra artık kontrol altına girer diye düşünüyorum. Haziran ayına kadar dayanacağız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)