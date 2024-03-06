Türkiye 21 yılda toplam 262 milyar dolar yatırım çekti Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Türkiye'nin 2003'ten bu yana 262 milyar dolar yatırım çeken bir ülke olduğunu açıkladı.

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AA

Türkiye'nin uluslararası yatırım çekmesi, ekonominin geleceği açısından önem taşıyor.

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) düzenlediği 43. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda, Türkiye'ye gelen uluslararası yatırımlar gözler önüne serildi.

Ekinlikte konuşan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, 6 binden daha az uluslararası sermaye şirketi varken artık 80 binin üzerinde uluslararası sermaye şirketi olduğunu söyledi.

Türkiye'nin 2003 yılında 3 bin dolar kişi başı milli geliriyle orta düşük gelirli ülkeler arasında olduğunu belirten Dağlıoğlu, artık 13 bin dolar kişi başı milli gelirle orta yüksek gelirli ülkeler arasında olduğunu aktardı.

Burak Dağlıoğlu, konu ile ilgili ifadeleri kullandı:

Yine baktığımız zaman Türkiye o zaman dünyadaki ticaretten yaklaşık binde 5'in az üzerinde pay alan bir ülkeyken artık yüzde 1,1 üzerinde ihracat payıyla dünyadaki o reel olarak da payını artırmış durumda.

"Türkiye, 2003'ten bu yana 262 milyar dolar yatırım çekti"

Türkiye'nin aynı zamanda 2003'ten bu yana 262 milyar dolar yatırım çeken bir ülke olduğunu belirten Burak Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

Sanayi Bakanlığımız ve Ticaret Bakanlığımızın verileriyle, biraz geçmişe yönelik veriler üzerinde bir çalışmamız var. Yakın zamanda onu da kamuya açık platformlarda paylaşmaya başladık. 2006-2021 arasındaki dönemi inceledik. Özellikle 2021 verilerinden gidelim. Uluslararası sermayeli şirketler Türkiye'deki istihdamın, özel sektör istihdamının yüzde 8,4'ünü oluşturuyor. Bu bence çok kıymetli bir oran. Yine baktığımız zaman Türkiye'deki ihracatın 2021 verisi itibarıyla yüzde 30'unu uluslararası sermaye şirketlerimiz sağlıyor.

"Uluslararası doğrudan yatırımlardan dünyadaki payımız yüzde 1"

Türkiye'nin 13 bin dolarlık seviyesindeki orta yüksek gelir grubundan, hızla 15 bin doları aşarak yüksek gelir grubundaki ülkeler arasında yer almak istediğini vurgulayan Dağlıoğlu, "Yine baktığımız zaman uluslararası doğrudan yatırımlardan dünyadaki payımız şu anda yaklaşık yüzde 1 civarında. Bunu da yüzde 1,5'a taşımak istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye'de şu an yüzde 55 oranında yenilenebilir enerji kullanılıyor"

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Humberto Lopez de enerji üretiminin çok kritik bir sektör olduğunu belirterek, elektriğin üretimi ve karbonun azaltılmasının da çok önem arz ettiğini, bu konuda Türkiye örneğinde çok güzel haberlerin olduğunu söyledi. Türkiye'de şu an yüzde 55 düzeyinde yenilenebilir enerji kullanıldığını aktaran Humberto Lopez, şu bilgileri verdi:

Bu çok güzel bir şey. Sadece gelişmekte olan ülkeler arasında değil, tüm dünyada aslında çok iyi bir tablo var. Aynı zamanda üretim tarafında da biraz çaba göstermek gerekiyor. Çünkü özel sektörün burada bir çaba göstermesi gerekiyor. Bu yeni duruma adapte olmanız gerekiyor. Üretiminizi de buna adapte etmeniz gerekiyor. Aksi halde rekabetçi olamazsınız ve bu uyarlamanın olması için de rekabetçi olmak gerekiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)