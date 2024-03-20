Türkiye, AB kuruluşu COST'ta en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği Kuruluşu'nun yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katılan Türkiye, kuruluşa üye 41 ülke arasında 2,27 milyon euro ile en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu.

AA

TÜBİTAK'tan yapılan açıklamaya göre Bilim ve Teknolojide Avrupa İşbirliği (COST), üyesi olan ülke araştırmacılarının "COST Aksiyonu" adı verilen uluslararası bilim ve teknoloji platformlarına dahil edilmeleri adına faaliyet gösteriyor.

Sunduğu ağ destekleriyle bilim insanlarının uluslararası proje gruplarına erişimlerine ciddi katkılar sağlayan 41 üyeli COST'un kurucu üyeleri arasında Türkiye de yer alıyor.

Türkiye, COST'un yürürlükteki tüm aksiyonların yüzde 99'una katıldı.

Türkiye, COST ağlarına etkin katılımıyla, bilim ve teknolojideki öncü ülkelerden biri olma konumunu sürdürmeyi hedefliyor.

Türkiye, en fazla çalışma grubu üyesi olan ülke

Bu kapsamda Türkiye, 7 bin 96 ile açık ara en fazla çalışma grubu üyesi olan ülke olmayı başardı.

Türkiye, kuruluşa üye 41 ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke oldu.

Ağ faaliyetlerine katılmada en başarılı 3. ülke

Türkiye, COST ağ faaliyetlerine 1.849 bireysel katılım sağlayarak bu alanda en başarılı 3. ülke oldu.

Türkiye'ye 2,27 milyon euro aktarıldı

Geçen yıl yaklaşık 2,27 milyon euro ile Türkiye, 41 COST üyesi ülke arasında en çok bütçe aktarılan 3. ülke olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, cinsiyet dağılımının gözetilmesi ve genç araştırmacıların katılımı verilerinde de başarılı bir performans sergiledi.

Kadın araştırmacıların katılımı: Yüzde 54,4

Genç araştırmacıların COST aksiyonlarına katılımında yüzde 46,8 ile yüksek bir oran elde edilirken kadın araştırmacıların katılımı istatistiğinde ise yüzde 54,4'lük katılım oranı yakalayarak bu alandaki istikrarını sürdürdü.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)