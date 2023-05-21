Türkiye, alabalık üretiminde İran'ın ardından dünya 2'ncisi Türkiye alabalık üretiminde 2022 yılında 190 bin tonu aşarak, İran’ın ardından dünyada 2'nci sırada yer aldı.

AA

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre; 2022 yılında alabalık üretim miktarının 190 bin tonu aştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre 193,8 bin tonluk üretim yapan İran'ın ardından Türkiye 2'nci sırada yer aldı.

77 ülkede toplam 1 milyon tonun üzerine üretim yapıldığı belirtildi.

Alabalık yetiştiriciliğinde yoğun ve yaygın olarak yapılan en önemli tür, gökkuşağı alabalığı olarak ortaya çıkıyor.

İhracattan 451 milyon dolar gelir sağlandı

En yoğun üretim Elazığ, Muğla ve Samsun'da yapılırken, üretimdeki artış ihracat rakamlarına da yansıdı. Yetiştiriciliği yapılan ürünlerin yaklaşık yüzde 50'si iç piyasada tüketilirken, yüzde 50'lik kısmı ihraç ediliyor. 2022'de toplam 69 bin 380 ton alabalık ihraç edildi, 451 milyon dolar gelir getirdi.

En çok alabalık ihraç edilen ülkeler Rusya ve AB üyesi ülkeler

En çok alabalık ihraç edilen ülkeler Rusya ve AB üyesi ülkeler oldu. AB üyesi ülkeler genellikle fileto gibi işlenmiş ürünleri tercih ederken, Rusya "taze soğutulmuş" balık talebinde bulunuyor.

Dünyadaki alabalığın yüzde 16'sını üreten Türkiye, son 5 yıllık dönemde alabalık ihracatı sıralamasında ilk 4 ülke içinde yer aldı.

2021 yılındaki üretim

2021 yılında iç sularda yetiştiricilikten elde edilen üretim miktarı 134 bin 174 ton, denizde yetiştiricilikten elde edilen üretim miktarı 31 bin 509 ton olmak üzere toplam 165 bin 683 ton olarak gerçekleşti.