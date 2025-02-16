Türkiye antika ihraç ediyor

AA

Ulusal ve küresel düzeyde koleksiyonculuk, müzayedecilik, değerli tablo ve antika alım satımı, kişilerin sanata dair duygularını tatmin etmesinin yanında, ticari faaliyetlere de konu oluyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye'nin sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı geçen yıl bir önceki yılı geride bırakarak 14 milyon 490 bin 818 dolara ulaştı.

Söz konusu ürünlerde, ihracat değeri bir önceki yıl ise 13 milyon 720 bin 469 dolardı.

İHRACAT YILDA YÜZDE 5,6 ARTTI

Böylece sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı geçen yıl, bir önceki yıla göre yüzde 5,6 artış gösterdi.

Türkiye'nin sanat eseri satışı, 2020'de 10 milyon 941 bin 338 dolar, 2021'de 11 milyon 793 bin 81 dolar ve 2022'de 16 milyon 666 bin 27 dolar olarak belirlendi.

Bu kategorideki 5 yıllık ihracat ise 67 milyon 611 bin 733 dolar olarak hesaplandı.

EN ÇOK İLGİ TABLO, RESİM VE KOLAJLARA

Sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatının alt kategorileri incelendiğinde, yurt dışına en fazla elle yapılmış resimler, kolajlar, mozaikler ve dekoratif plakaların gönderildiği tespit edildi.

Söz konusu kategoride, 2024 yılında toplam 12 milyon 799 bin 515 dolarlık ihracat yapıldı.

Heykel veya yontu sanatının orijinal eserleri ise 1 milyon 128 bin 514 dolar ile en fazla ihracatın gerçekleştiği ikinci kategori olarak kayıtlara geçti.

ABD'YE İHRACATTA ARTIŞ

Ülkeler bazında değerlendirildiğinde ise en fazla sanat eseri, koleksiyon eşyası ve antika ihracatı yapılan ülke ABD oldu.

ABD'ye, 2023 yılında 4 milyon 672 bin 999 dolar değerinde sanat eseri ihraç edilirken, geçen yıl bu rakam 5 milyon 998 bin 177 dolara ulaştı. Böylece ABD'ye, söz konusu ürünlerin ihracatında, yaklaşık yüzde 28,35'lik artış dikkati çekti.

Geçen yıl ABD'nin ardından en fazla sanat eseri ihraç edilen ülke ise 2 milyon 476 bin 860 dolarla Almanya oldu. Bu ülkeyi 1 milyon 191 bin 439 dolarla Birleşik Krallık takip etti.

ANTİKA İHRACATINDA İLK ÜÇ

2024 yılı ve bir önceki yıl en çok ihracat yapılan 3 ülke ve tüm ülkelere yapılan toplam ihracat değeri (dolar) ise şöyle: