Türkiye, Avrupa'nın 3'üncü büyük doğalgaz kapasitesine sahip olmayı hedefliyor Bir yandan doğalgaz konusundaki çalışmalar yürütülüyorken diğer yandan da Türkiye'nin bu alandaki iddiası ortaya konuldu. Türkiye, doğalgaz kapasitesi açısından Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü olmak için yatırımlarına hız verdi.

AA

Şu anda 14,4 milyar metreküp kapasiteye ulaşmak için çalışmalar yürüten Türkiye, doğalgaz depolama tesislerinde kapasitelerin artırılması için yatırımlarını yoğunlaştırdı.

Doğalgazın elektrik üretimi ve ısınmada kullanılması sürecinde 40 yıllık tecrübesi bulunan Türkiye, 2028'e kadar tamamlayacağı depo genişletme çalışmalarıyla Avrupa'da 3'üncü büyük kapasiteye sahip olmayı hedefliyor.

Ülke genelinde, son yıllarda doğalgaz tedarik ve işleme altyapısı konusunda boru hatları, sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisleri, denizlerde gaz ve petrol arama filosuna ciddi yatırımlar yapılıyor.

Böylelikle, Avrupa'nın 3'üncü büyük doğalgaz kapasitesine sahip olunmaya hazırlanıyor.

Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi, 4,6 milyar metreküp kapasiteli

Mevcut durumda Türkiye'nin, 4,6 milyar metreküp kapasiteli Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi ve 1,2 milyar metreküplük Tuz Gölü Doğalgaz Yer Altı Depolama Tesisi olmak üzere iki depolama tesisi doğalgaz altyapısının önemli bileşenlerini oluşturuyor.

Silivri tesisinin kapasitesi artırılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 30 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Silivri Doğalgaz Depolama Tesisi'ne ilişkin şu değerlendirmeyi paylaşmıştı:

Buradaki kapasiteyi 5,6 veya 6 milyar metreküpe yani 1 milyar metreküplük daha ilave kapasite geliştirecek şekilde bir proje üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki 2-3 yıl içinde tesisin kapasitesini daha da artırmak istiyoruz.

Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesi 8,8 milyar metreküpe çıkarılacak

5,8 milyar metreküplük gaz depolama kapasitesine sahip tesislerden Tuz Gölü Yer Altı Doğalgaz Depolama Tesisi'nin kapasitesinin yapılacak genişletme çalışmalarıyla 2028'e kadar 8,8 milyar metreküpe çıkarılması, böylece toplam kapasitenin 14,4 milyar metreküpe ulaşması hedefleniyor.

Avrupa'nın doğalgaz depolama kapasitesi 100 milyar metreküp

Avrupa'da ise yaklaşık 100 milyar metreküp doğalgaz depolama kapasitesi bulunuyor. Almanya 24 milyar metreküplük kapasiteyle 1'inci, İtalya ise 16 milyar metreküplük kapasiteyle 2'nci sırada bulunuyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)