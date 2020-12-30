Türkiye-Birleşik Krallık anlaşması 20 milyar dolarlık ticaret hedefini kolaylaştırdı

Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın, iki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 20 milyar dolara ulaşılmasını kolaylaştıracağı vurgusu yapıldı.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Başkanı Osman Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması’nın (STA), iki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 20 milyar dolara ulaşılmasını kolaylaştıracağını söyledi.

Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA ve Gümrük Birliği anlaşmasına dair değerlendirmelerde bulundu.

“BREXIT’İN YIL BİTMEDEN ONAYLANMASI KÖTÜ SENARYONUN ORTADAN KALKMASINI SAĞLADI”

Okyay, Brexit’in yıl bitmeden onaylanmasının Türkiye açısından kötü senaryonun ortadan kalkmasını sağladığını belirterek, bunun çok sevindirici bir gelişme olduğunu ve Brexit geçiş sürecinin aynı zamanda, Gümrük Birliği'nin de acilen güncellenmesi ihtiyacını bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

"Bu süreçte AB'nin Birleşik Krallık ile yaptığı müzakerelerin bir parçası olamayışımız, Gümrük Birliği anlaşmasının revizyonunu zorunlu kılıyor." ifadelerini kullanan Okyay, yeni dönemin ilk işlerinden birinin bu konu olması gerektiğini kaydetti.

“ANLAŞMA ZAMANINDA YETİŞTİ”

Türkiye ve Birleşik Krallık arasında ilk STA'yı Türkiye ile imzalanmasını büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Okyay, "Bu, ticari bağlarımızın gücünü göstermesi bakımından da önemli. Birleşik Krallık ile bir serbest ticaret anlaşmasının vakitlice hazırlanmasında, Ticaret Bakanlığımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Çünkü bu anlaşma zamanında yetişmeseydi, Birleşik Krallık ile lehimize olan ticaretimiz zarar görebilecekti. Şimdi işler gayet yolunda gidiyor." değerlendirmesinde bulundu.

“İKİ ÜLKENİN TİCARET HACMİ HEDEFİ OLAN 20 MİLYAR DOLARA ULAŞILMASI KOLAYLAŞTI”

Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA'nın, iki ülkenin ticaret hacmi hedefi olan 20 milyar dolara ulaşılmasını kolaylaştıracağını belirterek yakın gelecekte Türkiye ve Birleşik Krallık arasındaki iş birliğinin hizmetler sektörünü de içerecek şekilde derinleştirilmesini arzu ettiklerinin altını çizdi.

"TÜRKİYE’NİN BİRLEŞİK KRALLIK İÇİN ÖNEMİ ÇOK BÜYÜK"

Okyay, Birleşik Krallık’ın Türkiye için, Türkiye’nin de Birleşik Krallık için öneminin çok büyük olduğunu ve gelecekte iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da gelişeceğine ve ileri gideceğine inandıklarını ifade etti.

Öte yandan, Brexit anlaşmasının, sadece bir ekonomi ve ticaret anlaşması olmadığına işaret eden Okyay, "Suçla mücadele, enerji, balıkçılık ve veri güvenliği gibi çeşitli konulardaki iş birliğini de düzenleyen bir platform olma niteliği taşıyor." ifadesini kullandı.

Okyay, geçen yıl 668 milyar euroluk bir hacmi bulan Avrupa Birliği-Birleşik Krallık karşılıklı mal ticaretinin, sınır denetimlerine, menşe kurallarına, ek kağıt işlerine, bürokrasiye ve kişilerin serbest dolaşımının engellenmesine maruz kalacağına dikkati çekti.

“MAL TİCARETİNDE GÜMRÜK BİRLİĞİ KOŞULLARININ DEVAM ETTİRİLMESİNİN ÖNÜ AÇILDI”

Okyay, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında imzalanan STA ile ilgili olarak ise "Türkiye açısından anlaşmanın geneline bakıldığında, mal ticaretinde Gümrük Birliği koşullarının devam ettirilmesinin önünün açılması özellikle mevcut ve planlanan iş birliklerinin sekteye uğramaması bakımından son derece olumlu.’’ değerlendirmesinde bulundu.