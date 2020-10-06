Türkiye, bu yıl gemi ve yat ihracatını yüzde 26,9 artırdı

Gemi ve yat sektöründe Türk üreticisinin; ustalık, deneyim, kaliteli işçilik, hızlı çalışma prensipleri, yeni pazarlara açılma esnekliği gibi özellikleri, ihracatta önemli bir ivme kazandırdı.

Gemi alanında başarılı üretimlerimiz dünyaca biliniyorken, yat konusunda da özelikle pandemi sürecinde artan ev tipi tekne talebi bu konuya da yönelinmesini sağladı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından kategoriler bazında derlenmiş 27 sektör arasında bu yılın 9 ayında 2019'un aynı dönemine kıyasla en fazla ihracatını artıran sektör yüzde 26,9 ile gemi ve yat oldu.

SEKTÖRÜN İHRACATI, 726 MİLYON 638 BİN DOLARDAN 921 MİLYON 860 BİN DOLARA ÇIKTI

TİM'den derlenen verilere göre, 2019'un ocak-eylül döneminde 726 milyon 638 bin dolar düzeyinde bulunan gemi ve yat sektörü ihracatı, bu yılın aynı sürecinde 921 milyon 860 bin dolara ulaştı.

133 NOKTAYA İHRACAT

Sektörün, yılın 9 aylık döneminde toplam 133 noktaya ihracat gerçekleştirmesi dikkati çeken bir başka unsur oldu.

İHRACATIN AĞIRLIĞI İSTANBUL’DA

Yılın 9 ayında Türkiye'nin 32 kentinden ürün ihraç eden gemi ve yat sektörünün bu dönemdeki toplam ihracatının 600 milyon 262 bin dolarlık bölümünü İstanbul gerçekleştirdi. Bu rakam, sektörün toplam ihracatının yüzde 65,1'ine denk geldi.

İstanbul'un ardından en fazla gemi ve yat ihracatı gerçekleştiren diğer kentler ise 246 milyon 675 bin dolarla Yalova, 26 milyon 932 bin dolarla İzmir ve 25 milyon 653 bin dolarla Bursa olarak sıralandı.

Geçen yılın 9 ayında gemi ve yat ihracatı gerçekleştirmeyen Aydın, Samsun, Sinop, Giresun ve Şırnak'ın bu yılın aynı döneminde sektörün ihracatına toplam 257 bin dolarlık katkı verdiği görüldü.

EN FAZLA İHRACAT NORVEÇ'E YAPILDI

Gemi ve yat sektörünün yılın 9 ayında en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke Norveç oldu. Bu dönemde Norveç'e, 213 milyon 989 bin dolarlık ihracat yapıldı.

Norveç'i, 176 milyon 336 bin dolarla Marshall Adaları, 65 milyon 722 bin dolarla Malta, 50 milyon 893 bin dolarla Lüksemburg, 43 milyon 88 bin dolarla Birleşik Krallık, 39 milyon 320 bin dolarla Kanada, 38 milyon 162 bin dolarla Hollanda, 31 milyon 623 bin dolarla Rusya, 29 milyon 540 bin dolarla Umman ve 28 milyon 937 bin dolarla Polonya takip etti.

İTALYA TÜRKİYE'DEN 26 MİLYON DOLARLIK YAT ALDI

Bu dönemde İtalya'ya 26 milyon 144 bin dolarlık, ABD'ye 20 milyon 624 bin dolarlık, Danimarka'ya 14 milyon 832 bin dolarlık, Kenya'ya 11 milyon 358 bin dolarlık ve İspanya'ya 10 milyon 885 bin dolarlık gemi ve yat ürünleri ihraç edildi.