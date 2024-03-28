Türkiye buğday unu ihracatında 10 yıldır dünyada ilk sırada Türkiye, dünyada buğday üretiminde kendi tüketimini karşılayabilen ülkeler arasında bulunuyor. Türkiye, ayrıca Dünya Bankası'nın son verilerine göre, buğday unu ihracatında, 2022 itibarıyla 10 yıldır zirvede yer alıyor.

AA

Buğday üretimi, dünya için en temel gıda maddesine ulaşım için öne çıkıyor.

Türkiye, bu alanda kendi kendine yettiği gibi dünyada en fazla buğday ihracatı yapan ülke olarak sivriliyor.

Dünya buğday üretimi 2020/21 sezonunda yüzde 1,4 artışla 773 milyon ton olarak hesaplanırken, bu artış büyük oranda Rusya, Kazakistan, Avustralya ve Kanada'daki üretim yükselişlerinden kaynaklandı.

Buna karşılık Avrupa Birliği (AB), Birleşik Krallık ve Arjantin'in üretimleri düştü.

Buğday üretimi 781 milyon ton

Bir sonraki sezon buğday üretimi; Çin, AB, Avusturalya, Hindistan ve Ukrayna'daki üretim artışına bağlı olarak 781 milyon tona çıktı.

Türkiye, kendi kendine yetiyor

Türkiye, dünyada buğday üretiminde kendi tüketimini karşılayabilen ülkeler arasında yer alıyor.

Türkiye buğday ihracatında dünyada ilk sırada

Türkiye'de geçen yıl buğday üretimi 22 milyon ton olurken, bu dönemde yaklaşık 3,7 milyon ton un ihracatı yaparak, dünyada ilk sırada yer aldı.

2013-2022 döneminde aralıksız lider

Öte yandan Türkiye, Dünya Bankası'nın son verilerine göre, buğday unu ihracatında da 2013-2022 döneminde aralıksız ilk sırada bulundu.

Türkiye'nin yıllara göre buğday ihracatı

Türkiye, 2013 yılında 2,1 milyon ton buğday unu ihracatı gerçekleştirirken bu alandaki dış satım, 2016 yılına kadar sürekli olarak artarak 3,5 milyon ton düzeyine ulaştı.

2017-2021 döneminde ihracatta düşüş görülmesine karşın bu durum, Türkiye'nin küresel ihracattaki lider konumunu etkilemedi. İhracat, 2022'de 3,1 milyon ton olarak kayıtlara geçti.

Böylece Türkiye, 2013-2022 döneminde buğday unu ihracatında, aralıksız zirvede yer alma başarısını gösterdi.

İhracat, söz konusu dönemde yüzde 43,8 arttı.

Kazakistan, Almanya, Özbekistan, Arjantin ve Hindistan ihracatta öne çıkan diğer ülkeler oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)