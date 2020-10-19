Türkiye çay ihracatının yüzde 53'ü Rize'den

Rize'den yılın 9 aylık döneminde 29 ülkeye 2 bin 23 ton çay ihraç edilerek, 6 milyon 428 bin 49 dolarlık gelir elde sağlandı.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerine göre, Türkiye'den yılın ocak-eylül döneminde 3 bin 109 ton çay ihraç edilerek, toplamda 12 milyon 182 bin 162 dolar gelir sağlandı.

Ülke geneli çay ihracatının miktarda yüzde 65'i ile değerde yüzde 53'ü, Rize merkezli firmalarca gerçekleştirildi.

Rize'den yapılan çay ihracatı, geçen yılın aynı dönemine oranla miktarda yüzde 7 azalırken, değerde yüzde 5 arttı.

EN FAZLA ÇAY İHRAÇ EDİLEN ÜLKELER

Belçika, ABD ve Suudi Arabistan, kentten en fazla çay ihraç edilen ülkeler oldu. Rize'den yılın 9 aylık döneminde Belçika'ya 3 milyon 733 bin 236, ABD'ye 558 bin 488 ve Suudi Arabistan'a 335 bin 292 dolarlık çay ihraç edildi.

Geçen yılın 9 aylık döneminden farklı olarak İsviçre, Katar, Bulgaristan, Ürdün, Japonya, Panama, Malta, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Tacikistan ve Tayvan'a da çay satıldı.

"TÜRK ÇAYI BEĞENİLEREK TÜKETİLİYOR"

Çayın, bölgenin önemli tarımsal ürünlerinin başında geldiğini dile getiren DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Hamdi Gürdoğan, "Türk çayı artık Avrupa, Orta Doğu, Amerika ve Uzak Doğu pazarlarında beğeni ile tüketilen bir ürün haline geldi." değerlendirmesinde bulundu.

"ÇAY BİTKİSİNDEN YENİ ÜRÜNLERİN GELİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR"

Gürdoğan, son yıllarda pandemi etkisi ile ön plana çıkan bitkisel karışımlı ürünlerin de önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bölgemiz için önemli bir değer olan ve tüm dünyada ön planda tutulan çay bitkisinden başta kozmetik olmak üzere dezenfektan ve takviye edici gıda ürünlerine kadar ihracat şansı çok yüksek olan yeni ürünlerin geliştirilmesi gerekiyor." dedi.