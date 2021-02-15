Türkiye, elektrikli bisiklet üretiminde atağa geçti

MOTODER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile 39 milyon dolar üzerinde döviz girdisi sağlandığını belirtti.

Motosiklet ve Elektrikli Bisiklet Üreticiler Derneği (MOTODER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Müjdeci, pazarın en önemli oyuncuları arasına giren Türkiye’nin Portekiz, Polonya ve Bulgaristan ile yarıştığını ifade etti.

Müjdeci, sektörün, 69 bin 700 elektrikli bisiklet ihracatı ile ülkeye 39 milyon dolardan fazla döviz girdisi sağlandığını söyledi.

UZAK DOĞU MAMÜLLERİNE İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ GELİNCE

Müjdeci, Avrupa’nın Temmuz 2018’de elektrikli bisiklette, Uzak Doğu mamullerine getirdiği ilave gümrük vergileri sonrasında Portekiz, Polonya, Bulgaristan ve Türkiye’nin elektrikli bisiklet üretme ve Avrupa pazarına satma noktasında kıyasıya yarışa girdiğini kaydetti.

YERLİ ÜRETİM İLE İHRACAT FIRSATI

Müjdeci, Türkiye'nin, gelişmiş yerli sanayisi ve teknolojisinin de katkısıyla, katma değeri yüksek kalemler olan şasi, jant, lastik gibi ana kalemleri kolay yolu seçip ithal etmek yerine, ülke sınırları içerisinde üreterek ve kaliteli işçiliğinin de avantajıyla Avrupa’nın ilgisini çekmeyi başardığını vurguladı.

Müjdeci, “Türk menşeli ürünlerin halihazırda 45 ülkeye ihracatının yapıldığını görüyoruz. Özellikle AB standartlarında yapılan yüksek kalite yerli üretim ve bu standartlara uygun belgelendirmeler ile Avrupa pazarında ülkemize her geçen gün yeni pazar kapıları açılmıştır.

AB'DE BİSİKLET YOLLARI ARTTI

AB ülkelerinin son dönemde yakından takip ettiğimiz verilerine göre, salgın başladığından bu yana elektrikli bisiklet yollarının altyapısına 1 milyar eurodan fazla para harcamaları ve 2 bin 500 kilometreden fazla ilave bisiklet yolları yapmalarını başlıca sebepler arasında gösterebiliriz.” dedi.

ÜNLÜ FİRMADAN YERLİ MARKA İLE ORTAKLIK MÜJDESİ

MOTODER Başkan Yardımcısı Müjdeci, "Türkiye’nin elektrikli bisiklet alanında dünya pazarında atmış olduğu adımlar ve Türk firmalarının bu ürünler için Çin, İtalya, Almanya, Brezilya ve Amerika gibi ülkelerde düzenlenen uluslararası fuarlarda ‘Made in Turkey’ etiketiyle boy göstermeleri birçok dünya markasının da ilgisini çekmiştir. Son dönemde lüks araçları ile bilinen Jeep markasının üst düzey yetkilileri, ülkemize bir dizi ziyaretler yapmış ve Türkiye’nin Yerli Elektrikli Bisiklet Markası olan RKS markası ile iş ortaklığı anlaşması yaparak Türkiye’de ortam üretim kararı almışlardır. ” ifadelerini kullandı.

Müjdeci, Türkiye’den yapılan elektrikli bisiklet ihracatının yüzde 62’sinin tek bir firma üzerinden yapıldığını bildirerek, bu firmanın tesislerini devamlı büyüterek sektörü büyütmekteki etkisini aktardı.