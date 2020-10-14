Türkiye, eylülde en çok doları konuştu

Türkiye, eylülde en çok doları konuştu

Basında yer alan haberler üzerinde yapılan bir araştırma eylül ayında en çok dolar, Merkez Bankası'nın adımları, YEP ve istihdamın konuşulduğunu ortaya koydu.

Ekonomi tüm dünyanın ortak sorunu, pek çok alanı birden etkiliyor ve Türkiye’nin gündeminde de ekonomi baş köşede yer alıyor.

Peki “eylül ayında ekonomide öne çıkanlar hangi konular oldu” diye bakacak olursak Medya Takip Merkezi’nin, eylül ayında öne çıkan ekonomi başlıklarını bize bir fikir veriyor.

EYLÜLDE EN ÇOK DOLAR KUNUŞULDU

Merkezin yaptığı veri analizine göre, dolar kuru toplam 135 bin 24 haberde yer alarak eylül ayında da en çok konuşulan konu oldu.

MERKEZ BANKASI, GÜNDEMDE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Piyasaların eylül ayı gündeminde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kararları öne çıktı. Merkez Bankası geçen 2 yılın ardından ilk defa 24 Eylül’de politika faiz oranını 2 puan artırarak yüzde 10,25 seviyesine yükseltti. Eylül ayı boyunca TCMB, ekonomi gündemine yön vererek 43 bin 775 haberde konuşuldu.

YEP BASININ POPÜLER BAŞLIĞI OLDU

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ana temanın “Yeni dengelenme, yeni normal, yeni ekonomi” olduğu 2021-2023’ü kapsayan üç yıllık Yeni Ekonomi Programı’nı (YEP) düzenlediği basın toplantısı ile açıklamıştı. Bakan Albayrak yaptığı açıklamada büyümede iki senaryo hazırladıklarını belirtti. Yine bu araştırmaya göre, eylül ayı boyunca 46 bin 200 haberde bahsedilen büyüme, ayın popüler ekonomi başlıklarından oldu.

İSTİHDAM VERİLERİNE ÖNEM VERİYORUZ

İstihdam eylül ayında 68 bin 753 haberde konuşulurken, 2021 ve 2023 yıl aralığını kapsayacak olan YEP ayın son günlerinde açıklansa da 9 bin 494 haberde yer aldı.