Türkiye, G20 ülkeleri içinde çeyreklik bazda en fazla büyüyen ülke oldu OECD kayıtlarına göre, Türkiye, G20 ülkeleri arasında yüzde 2,4 büyüme ile çeyreklik bazda en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olarak ilan edildi.

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Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü (OECD), yılın ilk çeyreğine ilişkin öncü ekonomik büyüme verilerini açıkladı.

OECD'nin açıklamalarına göre, G20 ülkelerindeki ekonomik büyüme, bir önceki çeyrekteki yüzde 0,7'ye göre hafif yükseldi.

G20'nin ilk çeyrek ortalama büyümesi: Yüzde 0,9

G20 ekonomileri bu yılın ilk çeyreğinde, bir önceki çeyreğe göre ortalama yüzde 0,9 büyüdü.

Türkiye, yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında bu dönemde en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke oldu.

Çin ve Hindistan ekonomik performansın itici gücü oldu

Ekonomik performansın itici gücü, Çin ve Hindistan ekonomilerindeki büyüme oldu. Çin, Hindistan, Türkiye, Suudi Arabistan, Güney Kore ve Endonezya, G20'nin genelinden daha yüksek büyüme kaydetti.

Türkiye G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke

Türkiye, yüzde 2,4 ile G20 ülkeleri arasında en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken, Türkiye'yi yüzde 1,9 ile Hindistan ve yüzde 1,6 ile Çin, yüzde 1,4 ile Suudi Arabistan, yüzde 1,3 ile Güney Kore ve yüzde 1,2 ile Endonezya takip etti.

Suudi Arabistan'da ekonomi, geçen yılın son çeyreğindeki yüzde 0,6 daralmanın ardından bu yılın ilk çeyreğinde toparlandı.

Çin, Güney Kore ve Türkiye'de ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğine göre artarken, Hindistan ve Endonezya'da hafif düştü.

ABD ekonomisi

ABD ekonomisi bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,3 büyüdü ve bu oran bir önceki çeyrekteki yüzde 0,8 büyümeye göre yavaşlamaya işaret etti.

Japonya'da ekonomi

Japonya'da ekonomi yüzde 0,5 ve Güney Afrika'da yüzde 0,1 daraldı. Brezilya, İngiltere ve Almanya, 2023'ün son çeyreğindeki daralmanın ardından, bu yılın ilk çeyreğinde ekonomik toparlanmanın görüldüğü ülkeler oldu.

G20'nin yıllık bazda ortalama büyümesi: Yüzde 3,3

G20 ülkelerinde ekonomik büyüme, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda ise yüzde 3,3 olarak hesaplandı.

Yıllık bazda Türkiye büyümede ikinci

G20 ülkeleri arasında Hindistan, bu dönemde yüzde 8,4 ile yıllık bazda en yüksek ekonomik büyümenin görüldüğü ülke olurken Türkiye, yüzde 7,4 ile bu ülkeyi takip etti.

En fazla daralan ülke Suudi Arabistan oldu

Suudi Arabistan ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda yüzde 1,5 küçüldü ve G20 ülkeleri arasındaki en yüksek daralmanın görüldüğü ülke oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)