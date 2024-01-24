Türkiye genelinde ihracatı arttı! Geçen yılki kiraz ihracatının yüzde 39'u Batı Akdeniz'den geldi Türkiye'den geçen yıl yapılan kiraz ihracatının Batı Akdeniz'den gerçekleştirilen kısmında, domates ve biberden sonra kiraz üçüncü sırada yer aldı.

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AA

Batı Akdeniz; Antalya, Isparta ve Burdur'dan oluşuyor.

Batı Akdeniz, iklimi ve toprak yapısı itibarıyla tarımda verimli bir üretim sunuyor.

Geçen yıl Türkiye'den yapılan 214 milyon 911 bin dolarlık kiraz ihracatının yaklaşık 84 milyon 475 bin dolarlık kısmını, Batı Akdenizli ihracatçılar gerçekleştirdi.

Kiraz üretimi üçüncü sırada

Geçen yıl 850 milyon dolarlık yaş sebze ve meyve ihraç eden Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin (BAİB) en fazla yurt dışı satışı gerçekleştirdiği ürünler arasında domates ve biberden sonra kiraz, üçüncü sırada yer aldı.

BAİB'in Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, kiraz üretiminde Türkiye'nin önemli bir potansiyele sahip olduğunu söyledi.

"Türkiye kiraz ihracatında iyi bir yıl geçirdi"

Ülke genelinde yılda 650 bin ton civarında kiraz üretimi gerçekleştirildiğini belirten Çavuşoğlu, iç piyasa fazlasının ise yurt dışına gönderildiğini dile getirdi. Yaklaşık 80 bin ton kirazın ihraç edildiğini aktaran Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

Ülke olarak kiraz ihracatında iyi bir yıl geçirdik. Ciddi artışımız söz konusu. Türkiye olarak bir önceki yıla göre yüzde 60'ın üzerinde bir artış sağladık. 134 milyon dolardan 214 milyon dolara ulaştık. Bölgemiz de Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış gerçekleştirdi.

"Bölgede Isparta öne çıkıyor"

Ümit Mirza Çavuşoğlu, Türkiye'nin kiraz ihracatının yüzde 39,3'lük kısmını bölgelerinin sağladığını vurguladı. Kiraz üretiminde de önemli bir potansiyele sahip olduklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, özellikle Isparta'nın çok öne çıktığını kaydetti.

Batı Akdeniz'in kiraz ihracatı yüzde 80,8 arttı

Önceki yıl 46 milyon 732 bin dolarlık kiraz ihraç eden birliğin, 2023'te bu rakamı 84 milyon 475 bin dolara çıkardığını anlatan Çavuşoğlu, yüzde 80,8'lik bir artışa imza attıklarını bildirdi.

Uzak Doğu'ya kiraz ihracatı

Batı Akdeniz olarak 80'in üzerinde ülkeye ihracat yaptıklarını belirten Çavuşoğlu, kirazdaki en büşük alıcıyı şu sözlerle paylaştı:

Kirazda en büyük alıcı Avrupa bölgesi. Rusya son yıllarda ciddi atılım yaparak belli ülkelerin kapasitesine yaklaştı. Daha önce Almanya açık ara öndeyken, Rusya son yıllarda Almanya'ya çok yaklaştı. Yakın ülkelerden Irak ve Ukrayna'ya da ciddi satışlar var. Son yıllarda ülkemizin politikaları gereği uzak ülkeler için de çalışmalarımız var. Şu anda Uzak Doğu'ya ihracatımız devam ediyor.

"Hong Kong bölgesinde ABD'nin tekelini kırdık"

Devlet tarafından Uzak Doğu ülkelerine gönderilen kargolarda 2-3 yıl önce bazı destekler sağlandığını anımsatan Çavuşoğlu, bu destekler sayesinde kiraz ithalatında büyük bir pazara sahip Hong Kong bölgesinde ABD'nin tekelini kırdıklarını kaydetti.

"İhracatı daha yükseklere taşımalıyız"

Bu desteklerin devam etmesi temennisinde bulunan Çavuşoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

Kirazımızın bilinirliği pek çok ülkede yüksek. Tadıyla, lezzetiyle ön plana çıkıyor. Bunu daha iyi kullanıp, ihracatı daha yükseklere taşımalıyız.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)