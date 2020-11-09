Türkiye ihracat iklimi endeksi ekimde 51,2 oldu

İSO Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi, ekimde 51,2’ye gerilemesine rağmen eşik değerin üzerinde kalarak ihracat ikliminde ılımlı düzeyde güçlenmeye işaret etti.

Türkiye imalat sektörünün ana ihracat pazarlarındaki faaliyet koşullarını ölçen İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi’nin, Ekim 2020 dönemi sonuçları açıklandı.

TÜRKİYE İMALAT SEKTÖRÜ İHRACAT İKLİMİ ENDEKSİ, EKİMDE EŞİK DEĞERİN ÜZERİNDE KALDI

Eylülde 51,9 olarak ölçülen İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ekimde 51,2’ye gerilemesine rağmen eşik değerin üzerinde kalarak ihracat ikliminde ılımlı düzeyde güçlenmeye işaret etti.

ABD PAZARI EKİMDE GÜÇLÜ SEYRETTİ

Ekim ayında güçlü seyreden pazarlardan biri, Türk imalat sektörü ihracatındaki payı yaklaşık yüzde 5 olan ABD oldu.

Ekim ayında Fransa, İtalya, İspanya, İrlanda ve Yunanistan’da üretim azalırken, Birleşik Krallık’ta ise büyüme sert bir şekilde yavaşladı. Avrupa’nın ana güç kaynağı, büyümenin güçlü şekilde devam ettiği ve hatta eylül ayına göre hafif ivme kazandığı Almanya oldu.

ORTA DOĞU’DA POZİTİF EĞİLİM GÖZLENDİ

PMI anketleri ile takip edilen ve Türk imalat sanayi ihracatının yaklaşık yüzde 20’sini oluşturan Orta Doğu ülkelerinde, dördüncü çeyreğin başında genel olarak pozitif eğilimler gözlendi. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mısır ve Katar’da ekonomik aktivite büyüme sergilerken, daralma yaşayan tek ülke Lübnan oldu.

Gelişmekte olan büyük ekonomilerin de dahil olduğu diğer birçok ülke de ekim ayında büyüme bölgesinde kaldı. Brezilya, Çin ve Hindistan’da üretim güçlü şekilde arttı ve büyüme hızı önceki döneme göre artış gösterdi.

Sahra Altı Afrika ülkelerinde de cesaret verici performanslar gerçekleşti. Türk imalat sanayi ihracatının yüzde 1’ini oluşturan yedi ülkeden Güney Afrika’nın üretimi son bir buçuk yılda ilk kez artış kaydederken Gana, Kenya, Nijerya ve Uganda’da büyüme ivme kazandı. Mozambik ve Zambiya gibi ekonomik aktivitenin azaldığı yerlerde ise daralma yavaşladı.

“AVRUPA’DA TALEBİN YAVAŞLAMASI İLE SATIŞLARI GÜVENCE ALTINA ALMAK ZORLAŞACAK”

İSO Türkiye İhracat İklimi Endeksi hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi: “Türk imalatçıları için çok kritik bir pazar olan Avrupa’da talebin yavaşlaması, 2020 yılının geri kalanında ihracat satışlarını güvence altına almanın daha zor olabileceğine işaret ediyor”.

İKLİM ENDEKSİ 50'NİN ÜZERİNDEYSE

Endekste eşik değer olan 50’nin üzerinde ölçülen tüm rakamlar ihracat ikliminde iyileşmeye, 50’nin altındaki değerler ise bozulmaya işaret ediyor.

