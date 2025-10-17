Türkiye ile Libya arasında yeni dönem

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye-Afrika 5. Ekonomi ve İş Forumu marjında 16 Ekim 2025 tarihinde Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Libya Devleti Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi ve Ekonomi ve Ticaret Bakanı Muhammed Ali Muhammed El- Huveyc ile bir araya geldi.

Gerçekleşen görüşmede, 2024 yılında Libya ile 3,7 milyar dolar olarak kaydedilen ticaret müteahhitlerimizin Libya'daki iş hacmini artırma yönünde Bakanlar karşılıklı olarak kararlılıklarını vurgulandı.

Hidrokarbonlar, yenilenebilir enerji, madencilik, gümrükler, bankacılık, sağlık gibi sektörler, muhtemel iş birliği alanları olarak değerlendirildi.

KEK TOPLANTISI TRABLUS'TA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

"Türkiye-Libya Yatırım ve İş Forumu"nun düzenlenmesi ve Türkiye-Libya Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 22. Dönem Toplantısı'nın 16-17 Aralık 2025 tarihlerinde Trablus'ta gerçekleştirilmesi kararları, toplantının en önemli sonuçlarından oldu.

TUTANAKLAR İMZALANDI

Ömer Bolat ve Libya Milli Birlik Hükümeti Ulaştırma Bakanı Mohamed Salem El-Şahubi tarafından "Ortak Ekonomi ve Ticaret Komisyonu (JETCO) Kurulmasına Dair Ortak Deklarasyon" ve "Türkiye- Libya Ortak Çalışma Grubu İkinci Toplantısı Tutanağı" da imzalandı.

ANLAŞMALAR MÜTEAHHİTLİK SEKTÖRÜ İÇİN ÖNEMLİ

Ticaret Bakanlığı anlaşmalarla ilgili şu açıklamada bulundu: