Türkiye ile Malta, kara para ve terörizmin finansmanına karşı iş birliği iş birliği adımları atarak, finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırasını yürürlüğe koydu.MASAK VE FIAU FİNANSAL DEĞİŞİM İŞ BİRLİĞİNDE ANLAŞTIHazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi (FIAU) arasında kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat değişiminde iş birliği yapılmasına dair mutabakat muhtırası yürürlüğe konuldu.KARA PARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANINA İLİŞKİN İŞ BİRLİĞİKonuya ilişkin Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, MASAK ile FIAU, şüphelenilen kara para aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ulusal mevzuatlara uygun olarak iş birliği yapacak.İKİ KURUM BİLGİ PAYLAŞIMI YAPACAKMali istihbarat birimleri, bu amaçla mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir nitelikteki en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest şekilde paylaşacak.