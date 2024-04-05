Türkiye ile Tanzanya karşılıklı yatırım ve ticareti artırmaya odaklandı Türkiye, ihracat pazarında çeşitlilik arıyor ve uluslararsı yatırımı artırmaya yönelik girişimlerde bulunuyor. Türk firmalarının Tanzanya'da turizm ve tarım ağırlıklı yatırım yapabileceği, Tanzanya'nın da Türkiye'den yatırım hacmini artırmanın hedeflendiği belirtiliyor.

AA

Tanzanya Cumhurbaşkanı Samia Suluhu Hassan'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak 18-19 Nisan'da Türkiye'ye resmi ziyaret yapması bekleniyor.

Ziyaret kapsamında, DEİK Türkiye-Tanzanya İş Konseyi tarafından Türkiye-Tanzanya İş Forumu düzenlenmesi planlanıyor.

Tanzanya'dan Türkiye'ye yapılacak üst düzey ziyaretle ve iki ülke arasında düzenlenecek iş forumuyla karşılıklı ticaret ve yatırım hacminin artırılması hedefleniyor.

Tanzanya Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Diplomasi Sorumlusu Büyükelçi John Ulanga, iki ülke arasındaki ticaret hacminin yıllık 380 milyon dolar civarında olduğunu ve bu rakamın yüzde 90'ının Tanzanya'nın Türkiye'den yaptığı ithalatın oluşturduğunu söyledi.

"Eminim yapabileceğimiz çok şey var"

İki ülke arasındaki ticaretin çok üreten bir ülke olduğu için Türkiye lehine gerçekleştiğini dile getiren Ulanga, şu ifadeleri kullandı:

Tanzanya'da ağırlıklı olarak bazı Türk sanayilerinin tükettiği tarım ürünlerini üretiyoruz ama eminim yapabileceğimiz çok şey var. Dolayısıyla burada bulunmamızın nedenlerinden bazıları; iki ülke arasındaki toplam ticaret hacmini artırma fırsatlarını aramak, Tanzanya'nın Türkiye'ye ihracatını ve Türkiye'den Tanzanya'ya yatırım hacmini artırmak.

"Ülkedeki en büyük inşaat projesi Türk şirketi tarafından yapılıyor"

John Ulanga, Türkiye ve Tanzanya iş dünyası arasındaki etkileşimin artırılması için daha fazla platform oluşturulması gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

Tanzanya'da ve Türkiye'de nelerin mevcut olduğunu bilmek için etkileşim platformu ve iş forumları oluşturmamız, birebir etkileşim için daha fazla fırsat yaratmamız gerekiyor. Aynı zamanda Türk iş insanlarına yatırım fırsatları hakkında daha fazla bilgi sağlamak istiyoruz. Tanzanya'da mevcut olanların yanı sıra Tanzanya'dan alabilecekleri ürünler de var.

"Türk yatırımcıları ağırlamaya hazırız"

John Ulanga, bu projenin büyük bir kısmının Türk şirketi olan Yapı Merkezi tarafından yapıldığını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:

Bu proje bir Türk firmasının Türkiye dışında yaptığı en büyük inşaat projesi, bu harika. Tanzanya, enerji sektöründe de oldukça genişliyor. Aslında şu anda kıtanın en büyük hidroelektrik baraj projelerinden birini yapıyoruz. Bu aynı zamanda Türk inşaat şirketlerine dağıtım ve diğer enerji yatırımları yapma konusunda da birçok fırsat sunuyor. Tanzanya'da Türk inşaat firmalarının yanı sıra Türk yatırımcıları da davet etmeye ve ağırlamaya açık olduğumuzu zaten kanıtladık.

"Tanzanya, Doğu Afrika'nın merkezi bir ülkesi"

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Tanzanya İş Konseyi Başkanı Erdem Arıoğlu ise Tanzanya'nın Doğu Afrika'nın merkezi bir ülkesi olduğunu belirterek Güney Afrika Kalkınma Topluluğu ve Doğu Afrika Topluluğu'na üye olduğunu söyledi.

Arıoğlu, Tanzanya'nın bulunduğu bölgeye şekil veren bir ülke olduğunu belirterek Türk firmalarının özellikle sahra altına açılımlarında merkezi bir yer olarak kabul edilebileceğini vurguladı.

İki ülkenin firmalarının daha çok bir araya getirilmesi gerektiğini dile getiren Arıoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Tanzanya'nın ekonomik ağırlığı Türkiye'nin ekonomik ağırlığından farklı coğrafi bölgelere sarkıyor. Onun için iki ülkenin birlikteliği aslında her iki ülkeye de çok büyük imkanlar sağlayabilir. Türkiye'den daha çok müteahhitlik hizmetleri, inşaat makinaları, yedek parça alıyorlar. Yaklaşık 360-380 milyon dolarlık bir hacim var. Bunun yüzde 85-90'ı Türkiye'den Tanzanya'ya olan ihracat. Onun için bizim de Tanzanya'ya belli bir miktar yatırım yapıp bu ticaret dengesinde onlara yardımcı olmamız iyi olacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)