Türkiye ile Venezuela'dan, petrol ve doğalgaz alanlarında iş birliği mutabakat zaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Venezuela'nın başkenti Karakas'taki temaslarında enerji alanında iş birliği anlaşması yaparak, Petrol Bakanı Tellechea ve Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Rodriguez ile görüştü.

AA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Venezuela ziyareti kapsamında Petrol Bakanı ve Devlet Petrol Şirketi (PDVSA) Başkanı Pedro Rafael Tellechea ile başkent Karakas'ta bir araya geldi.

Bakan Bayraktar ile Venezuela Petrol Bakanı Tellechea'nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantının ardından Venezuela ile Türkiye arasında, petrol ve doğalgaz alanlarında iş birliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, şu ifadeyi kullandı:

Petrol ve doğalgaz arama, üretim, ticaret ve servis hizmetleri alanlarında geliştirebileceğimiz iş birliklerini değerlendirmek üzere geldiğimiz Venezuela'nın başkenti Karakas'ta, ilk olarak Venezuela Petrol Bakanı Sayın Pedro Rafael Tellechea Ruiz ile bir araya geldik.

Venezuela Petrol Bakanı anlaşmayı "petrol ve doğalgaz yatırımları için fırsat" olarak değerlendirdi

Tellechea da sosyal medya hesabından, Bakan Bayraktar ile "verimli" bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirterek, şu açıklamada bulundu:

Alparslan Bayraktar ile stratejik iş birliğine yönelik çeşitli konuları gözden geçirdik. Petrol ve doğalgaz yatırımları için mevcut olan büyük fırsat penceresini değerlendirdik.

Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı görüşmeyi paylaştı

Daha sonra Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, ziyareti kapsamında Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez ile bir araya geldi.

Başkent Karakas'ta gerçekleşen görüşmenin ardından Rodriguez, sosyal medya hesabı X'ten şu açıklamada bulundu:

Sayın Bakan ile keyifli bir çalışma toplantısı gerçekleştirdik. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'a Devlet Başkanımız Nicolas Maduro'nun selamlarını ilettik. Toplantı süresince, ticari alışverişimizi arttırmak ve doğrudan yatırımları teşvik etmek amacıyla her iki ülke arasında enerji ve madencilik konularındaki ittifakların güçlendirilmesi konusunu ele aldık.

"İkili toplantı"

Venezuela basınında çıkan haberde, iki ülke arasındaki enerji iş birliğinin daha da güçlendirilmesi amacıyla Rodriguez'in Bakan Bayraktar ile "ikili toplantı" yaptığı belirtildi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)