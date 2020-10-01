Türkiye imalat PMI eylülde 52,8 oldu

İSO, Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylül 2020 raporunu açıkladı.

İSO (İstanbul Sanayi Odası) Türkiye İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) eylül 2020 raporuna göre PMI 52,8’e geriledi.

Ekonomik büyümenin öncü göstergesi olarak referans kabul edilen İSO Türkiye İmalat PMI, eylülde 52,8’e gerilemekle birlikte yine de önceki aya göre sektörün faaliyet koşullarında güçlü iyileşmenin sürdüğüne işaret etti.

ŞUBAT 2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK İSTİHDAM ARTIŞI

Böylece faaliyet koşulları son 4 ay boyunca güçlenmiş oldu. Firmalar artan siparişler doğrultusunda, Şubat 2018’den beri en yüksek oranda istihdam artışı gerçekleştirdi.

AĞUSTOSTA PMI 54,3'TÜ

Koronavirüs salgınının üretime olumsuz yansıması nedeniyle temmuz ayında imalat sanayi PMI 56,9’a, ağustos ayında ise 54,3'e gerilemişti.

ANA METAL İLE KİMYASAL, PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRLERİ BÜYÜMEDE BAŞI ÇEKTİ

İstanbul Sanayi Odası Türkiye Sektörel PMI eylül verilerine göre de 10 sektörün çoğunluğunda faaliyet koşulları iyileşmeyi sürdürdü, ancak bazı alanlarda zayıflıklar devam etti. Ana metal ile kimyasal, plastik ve kauçuk sektörleri büyümede başı çekerken, gıda ürünleri ile giyim ve deri ürünleri gibi sektörlerde faaliyet koşulları yavaşladı. Üretim 10 sektörün sekizinde artış gösterirken, en hızlı üretim artışı kimyasal, plastik ve kauçuk kategorisinde gerçekleşti. Üretimi azalan sektörler giyim ve deri ürünleri ile gıda ürünleri oldu.

“EN DİKKAT ÇEKİCİ GELİŞME, İSTİHDAM YARATMA HIZININ GÜÇLENMESİ”

İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI anket verileri hakkında değerlendirmede bulunan IHS Markit Ekonomi Direktörü Andrew Harker, şunları söyledi:

“Son PMI anketinden elde edilen en dikkat çekici gelişme, istihdam yaratma hızının güçlenmesi oldu. Covid-19 kaynaklı daralmanın ardından talepte yaşanan iyileşme sürecinin yansıması olarak, imalatçıların istihdamı yeniden büyütmeye yönelik yatırımlara istekli oldukları görülüyor. Bununla birlikte, üretim ve yeni siparişlerdeki artış ivme kaybederken salgın tehdidi de devam ediyor. Firmalar, toparlanmanın sürebilmesi için yılın son çeyreğinde de eğilimlerin pozitif kalmasını ümit ediyor olacak.”