Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksi yükselişe geçti Ticaret Bakanlığı bir paylaşımda bulunarak, Türkiye imalat sektörü ihracat iklimi endeksindeki pozitif gelişmeyi aktardı.

ensonhaber.com

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Sektörü İhracat İklimi Endeksi, ocak ayında 50,6 iken, şubatta 51,1'e yükselerek son 8 ayın en yüksek seviyesine çıktı.

İhracat İklim endeksi, 2023'ün ikinci yarısında denge seviyesi 50'nin altındaydı.

Ticaret Bakanlığı yayınladığı duyuruda imalat sektörü ihracat iklimi endeksi ile ilgili şu açıklamada bulundu:

Söz konusu artışta ABD'nin yanı sıra birçok Avrupa pazarında izlenen toparlanma etkili oldu. Fakat Avrupa pazarında önemli ticari ortaklarımız Almanya ve Fransa'da ekonomik aktivite belirgin bir şekilde daralmaya devam etti. Orta Doğu ise dış talep açısından güçlü görünümünü koruyor.

İhracatta rekorlar kırıldı

2024 yılı Şubat ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 oranında artarak 21,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Böylece en yüksek şubat ayı ihracat değerine ulaşıldı. 2024 yılı Şubat ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 258,7 milyar dolar ile rekor seviyeye yükseldi.

"Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geriledi"

İhracattaki artış ve ithalattaki azalış performansı sonucunda 2023 Mayıs ayında 122,2 milyar dolar olan yıllıklandırılmış dış ticaret açığımız da 2024 Şubat ayı itibariyle toplam 29,2 milyar dolar azalışla yıllıkta 93 milyar dolara geriledi. Önümüzdeki dönemde uygulamaya koyduğumuz politikaların etkisi ile dış ticaretteki bu olumlu sonuçlar devam edecektir.

"Çalışmalar devam edecek"

Ticaret Bakanlığı, bir yandan makroekonomik çerçeveyi güçlendiren adımlar atılırken bir yandan da ticaret diplomasisinin artırıldığını belirterek bilgilendirmesini şöyle sürdürdü: