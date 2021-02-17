Türkiye İMSAD Bileşik Endeksi yükseldi

Türkiye İMSAD İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi, mevsimsel etkilere karşın ocak ayında 0,43 güven endeksi ise 0,47 puanlık yükseliş kaydetti.

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği'nin (Türkiye İMSAD) açıkladığı İnşaat Malzemeleri Sanayi Bileşik Endeksi ocak ayı sonuçlarına göre mevsimsel etkilere karşın ocak ayında 0,43 puan artış göstererek yeni yıla yükselişle başladı.

FAALİYETLERDE SINIRLI BİR GERİLEME, GÜVENDE YÜKSELİŞ VAR

Buna göre, endeks yeni yıla sınırlı artışla başladı. Bileşik Endeks böylece yükselişini ikinci aya taşıdı. Bileşik Endeks’in sürükleyicisi olan faaliyetlerde, ocak ayında bir önceki aya göre 0,8 puan kayıpla sınırlı bir gerileme yaşanırken, Güven ve Beklenti Endeksleri ise yeni yıla yükselişle girdi. 2021 yılı ocak ayında 0,43 puan artan Bileşik Endeks, 2020 yılı ocak ayının da üzerine çıkarak, 74,98 puana ulaştı.

ÜRETİM BEKLENTİLERİ ARTTI

Ocak ayında faaliyetler, mevsimsellik ve alınan kapatma kararları ile sınırlı ölçüde geriledi. Faaliyetlerde iç ve dış satışlar ile üretim ve cirolar düşüş gösterdi. Yurt dışı satış fiyatları ise artışını sürdürdü. Beklenti Endeksi de yeni yıla artış ile başladı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerdeki artışlar sürdü. Üretim beklentileri de sıçrama kaydetti.

İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ FAALİYETLERİ MEVSİMSELLİKLE GERİLEDİ

İnşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri yeni yıla sınırlı bir gerilemeyle başladı. İktisadi ve sosyal faaliyetlere ilişkin alınan kısıtlama önlemleri inşaat faaliyetlerinde düşüşe yol açtı. Bu süreçte mevsimsellik de etkili oldu. Buna bağlı olarak inşaat malzemeleri sanayi faaliyetleri ocak ayında geleneksel düşüşünü yaşadı.

BEKLENTİ ENDEKSİ’NİN YENİ YILA YÜKSELİŞLE BAŞLAMASI ÜMİT VERDİ

Beklenti Endeksi ocak ayında bir önceki aya göre 0,3 puan artış gösterdi. Böylece Beklenti Endeksi yeni yıla da artışla girdi. Türkiye ekonomisine ilişkin beklentilerde artış yaşandı. Önümüzdeki üç aya ilişkin alınan yurt içi siparişler sınırlı ölçüde arttı. İhracat siparişleri de ocak ayında arttı. Alınan yurt içi ve yurt dışı siparişlerindeki artışa bağlı olarak üretim beklentileri sıçrama gösterdi.