Türkiye-İran demir yolu taşımacılığında hedef 1 milyon ton yük

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021'de 1 milyon tona çıkarılması hedefi için her türlü tedbirin alınacağını duyurdu.

Türkiye ile İran arasında transit geçecek demir yolu taşımacılığı başlatılıyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Türkiye-İran demir yolları temsilcilerinin 12-13 Ocak'ta Ankara'da bir araya geldikleri belirtildi. Bu kapsamda, yeni bir dönemi başlatacak mutabakat zaptının imzalandığı aktarıldı.

"VAN GÖLÜ ÜZERİNDE HİZMET VEREN İKİ FERİBOT ÖNEMLİ"

Türkiye-İran arasında koronavirüs salgını koşullarına rağmen günlük 3 tren işletilerek 2020'de 564 bin ton yük taşındığı, yük taşımacılığının artmasında özellikle Van Gölü üzerinde hizmet veren 50 vagon kapasiteli iki feribotun önemli etkiye sahip olduğu vurgulanarak "Artış trendinde olan Türkiye-İran taşımalarının 2021'de 1 milyon tona çıkarılması hedefi için her türlü tedbir alınacak." ifadesi kullanıldı.

TÜRKİYE-PAKİSTAN ARASINDA TARİFELİ YÜK TREN SEFERLERİ

Türkiye-Pakistan arasında tarifeli yük tren seferlerinin başlatılması kararı alındığı da belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu güzergahta işletilecek yük trenlerinin düzenli, sürdürülebilir ve hızlı bir şekilde ilerletilmesi sağlanacak. Taşımayla ilgili ücretlendirme tarifesi oluşturularak, Türkiye-İran-Pakistan arasında karşılıklı işletilecek trenlerde ortak tarife birliğine geçilecek."

PAKİSTAN İLE BİRLİKTE İRAN-AFGANİSTAN DEMİR YOLU BAĞLANTISI ÜZERİNDEN TAŞIMACILIĞA BAŞLANACAK

Pakistan ile birlikte İran-Afganistan demir yolu bağlantısı üzerinden taşımacılığa başlanacağı ifade edilerek İran-Afganistan arasındaki demir yolu bağlantısının tamamlanıp, 10 Aralık 2020'de hizmete açılmasının ardından Türkiye'den yüklenen bir vagonun İran'ı transit geçerek Afganistan'a kadar gitmesinin mümkün hale geldiği bilgisi paylaşıldı.

ÇİN'E YÜK TAŞINABİLMESİ İÇİN GÜZERGAHTAKİ ÜLKE DEMİR YOLLARIYLA İŞBİRLİĞİ

"Çin'den Türkiye'ye ve Avrupa'ya tersi istikametteki önemli yük potansiyeli için İran üzerinden yeni bir koridor oluşturulacak. İpek Yolu'nun güney kesimi kullanarak İran üzerinden Çin'e yük taşınabilmesi için güzergahtaki ülke demir yollarıyla gerekli altyapı, rekabetçi tarife ve uygun transit süreleri için iş birliği yapılacak."