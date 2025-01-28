Türkiye-İran ticaret hedefi: 30 milyar dolar

AA

Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İran Yol ve Şehircilik Bakanı Ferzane Sadık, ticaret hedeflerini paylaştığı bir toplantıda talep ve beklentilerini dile getirdi.

Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı kapsamında bir araya gelen Bakan Bolat ile Türkiye-İran KEK Eş Başkanı da olan Sadık'ın görüşmesi, Ticaret Bakanlığında gerçekleştirildi.

TÜRKİYE-İRAN KEK 29. DÖNEM TOPLANTISI ARALIKTA YAPILDI

İranlı heyeti Ankara'da ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını belirten Bolat, Türkiye-İran KEK 29. Dönem Toplantısı'nın geçen yılın aralık ayında Tahran'da başarıyla tamamlandığını hatırlattı.

TÜRKİYE-İRAN ARASINDA MUTABAKAT ZAPTI İMZALANDI

Bolat, söz konusu toplantıda iki ülke arasında mutabakat zaptı imzalandığını anımsatarak, "Bu anlaşmada ticaret, gümrük, tarım, yatırım, finans, ulaştırma, turizm sektörlerinde işbirliğinin ve ticaretin artırılmasını kapsıyordu. İki ülkenin cumhurbaşkanları, iki ülke arasındaki ticareti orta vadede 30 milyar dolara yükseltme konusunda hedef koydular." dedi.

"İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DIŞ TİCARET 2024'TE 500 MİLYON DOLAR ARTTI"

Türkiye ile İran arasındaki karşılıklı ticaretin geçen yıl ciddi artış gösterdiğini vurgulayan Bolat, şunları söyledi:

Türkiye'den İran'a dış ticaretimiz bizim rakamlarımıza göre 2024'te yaklaşık 500 milyon dolarlık bir artış kaydetti. Bu, dengeli ticarete yakındır, daha fazla artmasını diliyoruz. Diğer taraftan Türk yatırımcıların kardeş ülke İran'da 2 milyar doların üzerinde yatırımları bulunuyor. Bu yatırımlar İran'da üretim, istihdam anlamında faydalı oluyor. Türkiye açısından da yatırımlar arttıkça ticaretin karşılıklı olarak hızlandığını görüyoruz.

YILDA 2,5 MİLYON İRANLI TURİST GELDİ

Bolat, Türkiye'nin yılda 2,5 milyon civarında İranlı turist ağırlamasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

ULAŞTIRMADA KARŞILIKLI ADIMLAR

Ulaştırma alanında ise iki ülke arasında ortak komitelerin düzenli toplandığını belirten Bolat, şu değerlendirmede bulundu:

Türkiye olarak Van'daki Kapıköy Gümrük Kapımızı modernleştirerek ticaret geçişine de açılması konusunda beklenti içindeyiz. İran tarafında yapılacak bazı düzenlemelerle yakın zamanda o da başarılacaktır. Benzer şekilde Sarısu Sınır Ticaret Merkezinin de inşaatını tamamladık. İran tarafından da açılış konusunda bir aksiyon bekliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da direktifiyle başta komşu ülkeler olmak üzere yatırım, ticaret, ulaştırma alanında ilişkilerimizi geliştirmek için büyük bir azimle, kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.

"30 MİLYAR DOLARLIK TİCARET HEDEFİ"

İranlı Bakan Sadık ise dost ve kardeş iki ülkenin her zaman iyi ilişkiler içinde olduğunu ifade ederek, toplantıda daha önce alınan kararların ele alındığını, 30 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin vurgulandığını bildirdi.

"ÖZELLİKLE TAŞIMACILIK ALANINDA İŞ BİRLİĞİ GELİŞTİRMEYİ ÜMİT EDİYORUM"

Bu hedefe ulaşmak için bazı engellerin ortadan kaldırılması konusunda mutabık kaldıklarına dikkati çeken Sadık, şunları kaydetti: