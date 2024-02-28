Türkiye ile Japonya, ekonomi anlaşması kapsamına farklı ülkeleri almaya hazırlanıyor Türkiye ile Japonya arasında gerçekleştirilen "Ekonomik Ortaklı Anlaşması" içine üçüncü ülkeleri de dahil ederek ileri bir boyuta taşınıyor.

AA

Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Katsumata Takahiko, Türkiye-Japonya diplomatik ilişkilerinin 100. yılı vesilesiyle yaptığı açıklamasına, Türk ve Japon hükümetlerinin "Ekonomik Ortaklık Anlaşması" görüşmelerini sürdürdüğünü söyledi.

Katsumata, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerinin 1924 yılına dayandığını söyledi.

Katsumata, Japonya'nın 1925'te Orta Doğu'daki ilk büyükelçiliğini Türkiye'de açtığını anımsatarak, "Bu, Japonya hükümetinin ilişkilerimize çok önem verdiği anlamına geliyor." dedi.

Bu yılın "çok önemli" olduğunu vurgulayan Katsumata, iki ülke diplomatik ilişkilerinin 100. yılını tüm sene boyunca kutlamak istediklerine işaret etti.

Orta Asya'da ve bazı Afrika ülkelerinde ortak projeler

Katsumata, Türk ve Japon şirketlerinin Orta Asya'da ve bazı Afrika ülkelerinde ortak projeler yürüttüğünü aktardı.

"Aynı zamanda Ukrayna'nın yeniden inşası için de iş birliği yapmamız gerekiyor." diyen Katsumata, Türk ve Japon şirketlerinin çok fazla deneyime, beceriye ve erişilebilirliğe sahip olduğunu vurguladı.

"Kahramanmaraş'ta genç ve çocuklara judo kıyafeti bağışlayacağız"

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerdeki depremzedeleri desteklemek istediklerini vurgulayan Katsumata, depremzede çocukları destekleyeceklerinin altını çizerek, şu açıklamada bulundu:

Türkiye genelinde çok sayıda judo topluluğu bulunuyor. Judo yapan öğrencileri, çocukları teşvik ediyoruz. Önümüzdeki ay Kahramanmaraş'ta genç ve çocuklara judo kıyafeti bağışlayacağız.

"Denizcilik veya uzay iş birliğinin bizim için gündem olabileceğini düşünüyorum"

İki ülke arasında gelecekteki iş birliği alanlarına da değinen Katsumata, daha fazla potansiyelin ve çalışma alanının olduğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

Öncelikle, Japonya ve Türkiye, deprem ülkeleri olduğundan gelecek nesillerin afet zararlarından daha az etkilenmesi için çaba harcamamız gerekiyor.



Dolayısıyla ülkenize ve deprem bölgesindeki insanlara acil yardım veya tıbbi destek gibi ilk desteklerimizin yanı sıra şimdi geleceğe yönelik iş birliği için daha fazla enerji üretmenin zamanı geldi.



Geleceğe yönelik ilişkilerimizi sabırsızlıkla bekliyoruz. Denizcilik veya uzay işbirliğinin bizim için gündem olabileceğini düşünüyorum.

"Türkiye’nin ilk astronotu başarıyla görevini tamamladı"

Katsumata, Türkiye’nin ilk astronotunun başarıyla görevini tamamladığını belirterek, Japonya'nın da Ay'a iniş konusunda çok fazla deneyime sahip olduğunu dile getirdi.

İstanbul'da Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Büyükelçi Katsumata, "Bilimsel teknoloji, birlikte çalışmak için çok büyük bir alandır, gelecekteki işbirliği alanımızdır." diyerek, İstanbul'da "Türk-Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin açılması için" birlikte çalışıldığını anlatan Katsumata, bilimsel teknolojide işbirliğinin önemini vurguladı.

"Japonya-Türkiye, dünyanın en önemli ortaklığıdır"

İki ülke arasındaki mevcut ekonomik ilişkiler ve geleceğe yönelik hedeflerle ilgili Büyükelçi, şu değerlendirmeyi yaptı:

Ekonomik açıdan bakıldığında, Japonya-Türkiye, dünyanın en önemli ortaklığıdır. Türkiye, artık G20 ülkeleri gibi, dünyanın 20 ülkesi arasında yer alıyor ama bölgesinde de çok büyük bir ekonomiye sahip.

"Hükümetlerimiz Ekonomik Ortaklık Anlaşması görüşmelerini sürdürüyor"

İki ülke arasındaki Ekonomik Ortaklık Anlaşması görüşmelerine değinen Katsumata, şu ifadeleri kullandı:

Ortaya çıkan bu iş birliklerini desteklemek amacıyla hükümetlerimiz şu anda Ekonomik Ortaklık Anlaşması görüşmelerini sürdürüyor. Bu ticaretimizi, yatırımımızı, iş kurallarımızı ve adil rekabeti kapsamlı şekilde içeriyor. Gelecekte iş birliğimizi, ekonomiyi ve yatırımları artıracak en önemli itici gücün bu olabileceğini düşünüyorum.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)