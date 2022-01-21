Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et şu an en ucuz gıda maddesidir

Ülke genelindeki tüm ürünlerde 2-3 kat fiyat artış yaşandığını belirten Yardımcı, pandemi sürecinde fırsatçılık yapmadıklarını belirterek, “Et şu an en ucuz gıda maddesidir” dedi.

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkan Vekili ve Antalya Kasaplar Odası Başkanı Osman Yardımcı, pandemi sürecinde tüm kasapların açık olmasına rağmen kırmızı ete zam yapmadıklarını, 2 sene boyunca fiyatların artırılmaması noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.

Fakat son birkaç aydır girdi maliyetlerinin aşırı yükselmesi nedeniyle etin fiyatlarının da yerinde kalmadığını belirten Yardımcı, 2-3 aydır et fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen afaki bir yükseliş olmadığını ifade etti.

“SPEKÜLATÖRLÜK YAPACAK KADAR BİR ARTIŞ OLMADI”

Yardımcı, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Spekülatörlük yapacak kadar bir artış olmadı. Biz hiçbir zaman etin fiyatının artmasından yana değiliz. Vatandaşımızın daha fazla et tüketmesini istiyoruz. Ama diğer taraftan üretici ve kasap esnafının maliyetleri var. Danayı direkt getirip vatandaşa satmıyoruz. Bunun kemik payı, firesi, KDV’si, stopajı vardır. Eti sardığımız streç film, eti koyduğumuz poşetin fiyatı 3 kat arttı. Bu kadar fırsatçılık olmaz.

“BİR KİLO ET ALDIĞINDA STOPAJ VE KDV İLE YÜZDE 10 OLUYOR”

En büyük girdi ise elektrikte oldu. Ette KDV ve stopajın kaldırılmasını istiyoruz. Bir alyans aldığında KDV sıfır oluyor, bir kilo et aldığında stopaj ve KDV ile yüzde 10 oluyor. Alyans sık alınan bir şey değil ama eti her zaman yiyoruz.”





“ET ŞU AN EN UCUZ GIDA MADDESİDİR”

Ette KDV’nin acil olarak kaldırılmasını isteyen Yardımcı, hayvan üreticisine gerçek bir çözüm beklediklerini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Aile işletmelerine destek verilmesi lazım. Avrupa’da 80 büyükbaş hayvana kadar devlet destek veriyor. Ama 100’ü geçtiği zaman devlet tüccar diyor. Bunu herkes iyi biliyor. Eskiden her evde 4-5 inen ve buzağıları olurdu. Bugün inekler, danalar kesiliyor. Ne yapsın üretici, et fiyatı yemi kurtarmıyor. Buna rağmen et şu an en ucuz gıda maddesidir. Kıyma 100, kuşbaşı 110-120 TL civarında. Fiyatlar yerinde durur mu önümüzdeki günlerde belli olur. Çünkü gitgide maliyetler artıyor.”

Türkiye Kasaplar Federasyonu: Et şu an en ucuz gıda maddesidir VİDEO



“ET YÜZDE 15-20 ZAM YEMİŞSE BÜYÜK BİR ŞEY DEĞİLDİR”

2 yıldır fırsatçılık yapmadıklarını ve ete zam yapmadıklarını dile getiren Yardımcı, şu an bıçağın kemiğe dayanmadığını, kestiğini belirtti.

Eti aldıkları fiyatın üzerine mecburen kendilerinin de kâr koymaları gerektiğini ifade eden Yardımcı, “Pazartesi günü ete zam bekleniyor ama biz olmasını istemiyoruz. Et temel gıda maddesidir. Vatandaşın bu eti yemesi gerekir. Bugün et pahalı değildir. Et yüzde 15-20 zam yemişse büyük bir şey değildir. Devletimizin besici ve kasap esnafına destek olması gerekir.” dedi.

Kasapların sucuk üretiminin serbest bırakılmasını talep eden Yardımcı, bunun yerine denetimin daha sık yapılmasını istedi.

"BİZDEKİ MARKETLER BİR ARABA SATMIYOR”

Yardımcı, zincir marketlerin et ve et ürünlerini satmasını da eleştirdi. Osman Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’da zincir marketlerde et satışı yoktur. Bizdeki marketler bir araba satmıyor. Böyle bir ticaret olmaz. Zincir marketlerin sattığı eti, kasap esnafının satması gerekir. Zincir markete giriyorsunuz her şey var. O zaman esnafa ne gerek var?

“ZİNCİR MARKETLERDE ET SATIŞININ YASAKLANMASI GEREKİR”

O markete girdiğiniz zaman 50 kuruşunuz eksik olursa ürünü bırakırsınız, bizim esnafımızda ise durum tam tersi, götür der. Kasaba misafirim geldi, yarım kilo et ver diyorsun, hadi bunu zincir markete söyle parasız. Zincir markette sigara ile ekmek satışı yasaklandığı an, etinde yasaklanması gerekir.”

“DİĞER GIDA MALİYETLERİNE GELEN ZAMMA GÖRE, ET VE TAVUK FİYATLARI UCUZ”

Türkiye’de spekülatörlerin her zaman iş başında olduğunun altını çizen Yardımcı, “Milletin alım gücü de önemli. Vatandaşımızın et yemesi önemli. Zam var diye spekülatörlük yapıyorlar ya bunun olmaması gerekir. Benim görüşüm inşallah olmaz. Bizim artışlarımız da o kadar çok yüksek olmaz. Yüzde 5-7-10 arasında oluyor. Diğer gıda maliyetlerine gelen zamma göre, et ve tavuk fiyatları ucuz.” dedi.

“KIRMIZI ETE YÜZDE 10 İLE 15 ARASINDA BİR ZAM GELDİ”

Son üç ay içinde ete gelen fiyat artışları hakkında da bilgiler veren Yardımcı, “Girdilerin artmasıyla kırmızı ete yüzde 10 ile 15 arasında bir zam geldi. Diğer mamullere yüzde 100-200 zam gelirken bizim ette böyle bir şey olmadı. Yüzde 10-15 bazı ürünlerimizde yüzde 20 oldu. Bizim etimiz yine ucuz ve fırsatçılık yapmadık.” açıklamalarında bulundu.