Türkiye kruvaziyer turizm hedeflerini tutturdu Türkiye'nin turizmi çeşitlendirme hedefi var. Kruvaziyer turizmini artırmak da bu hedeflerin içinde yer alıyor. Türkiye, 1 milyon 517 bin 933 yolcu sayısıyla 1,5 milyon hedefini, yılın tamamına ait verilen gelmeden, kasım ayı itibarıyla geçmiş oldu.

AA

Kruvaziyer sektörü salgın sonrasında toparlandı ve 2023'te tüm dünyada yeniden atağa geçti.

Koronavirüs salgınından sonra Türkiye, 2023'te kruvaziyer turizminde çıtayı oldukça yukarı bir noktaya taşıdı.

Kruvaziyer turizminde "cazibe merkezi" olarak gösterilen Türkiye'nin, 2024'te ise gemi ve yolcu sayısında rekora imza atması bekleniyor.

Coğrafi konum itibarıyla kruvaziyer turizminde önemli bir merkez olan Türkiye, son dönemde limanlarına yaptığı yatırımlarla ciddi sayıda kruvaziyer gemi çekiyor.

Kruvaziyer yolcu sayısı 11 ayda 1,5 milyonu aştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın verilerine göre, geçen yılın ocak-kasım dönemi itibarıyla Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer yolcu sayısı 1,5 milyonu aşarak tüm zamanların en yüksek rakamına ulaştı.

Gemi ve yolcu sayısı hedefleri artırıldı

Kruvaziyer şirketleri, dünyada "kruvaziyer yılı" olması öngörülen 2024'te Türkiye limanlarına getirecekleri gemi ve yolcu sayısı hedeflerinde yukarı yönlü revizyona gitti. Türkiye'nin, bu yıl da kruvaziyer turizminde rekor kırması bekleniyor.

Türkiye'de kruvaziyer turizmi

Kasım sonu itibarıyla Türkiye'ye yüzde 19,4 artışla limanlara 1.167 kruvaziyer gemisi geldi.

Yolcu sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 51,6 arttı ve 1 milyon 517 bin 933 oldu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)