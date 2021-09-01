Türkiye, OECD'nin büyüme ortalamasının üzerinde

Birleşik Krallık ekonomisi bu yılın aynı dönemindeki yüzde 22,2'lik performansıyla OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ekonomisi oldu. Türkiye de 1999'dan bu yana en yüksek büyüme rakamını elde etti.

Koronavirüs salgını ülke ekonomilerin büyümesinde düşüşlere neden olmuştu. Toparlanma ile birlikte ekonomide büyümeler başladı.

İngiltere Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) yüzde 22,2'lik oranla en çok büyüyen ülke olurken, Türkiye yüzde 21,7 büyüme kaydederek ikinci sıraya yerleşti.

OECD ÜLKELERİ ARASINDA ORTALAMA BÜYÜME YÜZDE 13 OLDU

OECD ülke ekonomilerinin ikinci çeyrekte ortalama büyümesi yüzde 13 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde ekonomik büyüme Avrupa Birliği'nde (AB) yüzde 13,2, Euro Bölgesi'nde yüzde 13,6 olarak kayıtlara geçti.

Birleşik Krallık, ikinci çeyrekte yüzde 22,2 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. Birleşik Krallık, geçen yılın aynı çeyreğinde 21,4 küçülmüştü. İkinci çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre İspanya'da yüzde 19,8, Meksika'da yüzde 19,5 olarak belirlendi.

İkinci çeyrek büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 18,7 ile Fransa, yüzde 18,1 ile Macaristan, yüzde 17,3 ile İtalya yüzde 17,2 ile Şili ve yüzde 17 ile Kolombiya şeklinde sıralandı.

Öte yandan ikinci çeyrekte Norveç yüzde 5,7, Güney Kore yüzde 5,9, Finlandiya yüzde 7 ve Japonya yüzde 7,6 büyüdü.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TOPARLANMA SÜRÜYOR

Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyürken ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,4 daralmıştı. Ekonomi normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 6,2 büyüme kaydetmişti. Böylece Türkiye, koronavirüs salgını ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.

TÜRKİYE, BU ORANLA OECD ÜLKELERİ ARASINDA BİRLEŞİK KRALLIK'IN ARDINDAN İKİNCİ SIRADA

Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 7,2 büyümüştü. İkinci çeyrekte baz etkisiyle ekonomisinde yüzde 21,7 büyüme kaydeden Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri arasında Birleşik Krallık'ın ardından ikinci sırada yer aldı.

1999'DAN BU YANA ELDE EDİLEN EN YÜKSEK BÜYÜME RAKAMI

Öte yandan bu oran, 1999'dan bu yana elde edilen en yüksek büyüme rakamı olarak dikkati çekti.

ÇİN DE EKONOMİK TOPARLANMASINI SÜRDÜRDÜ

Ayrıca ilk koronavirüs vakalarının görülmeye başlandığı ve OECD üyesi olmayan Çin de salgın sonrası ekonomik toparlanmasını sürdürerek yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,9 büyüme kaydetti.

OECD ÜLKELERİ

OECD'nin 20 kurucu üyesi arasında Türkiye, ABD, Avusturya, Kanada, Fransa, Hollanda, Lüksemburg, Almanya, İtalya, İngiltere, Belçika, Danimarka, İrlanda, Yunanistan, İsviçre, İsveç, İspanya, İzlanda, Norveç, Portekiz bulunuyor.

Bu ülkelere ek olarak ilerleyen yıllarda, Japonya, Finlandiya, Avustralya, Güney Kore, Meksika ve Yeni Zelanda “üye” olarak örgüte dahil oldu.

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonrasında, 1990’lı yılların başında Batı ile entegrasyon süreçlerine hız kazandırmak için Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti ile Slovakya da “üye” olarak kabul edildi. Estonya, İsrail, Slovenya ve Şili 2010 yılı içinde üye olarak katıldı. Son olarak Kolombiya üye oldu.

Örgütün günümüzde 37 üyesi bulunuyor.