Türkiye, OECD'nin en yüksek oranda büyüyen ikinci ülkesi

Türkiye ekonomisi, 2021'in üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,4 büyüme kaydederek, bu alanda OECD ülkeleri arasında Şili'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgilere göre, geçen yıl dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle keskin düşüşler gösteren gayri safi yurt içi hasılada (GSYH), bu yılın ikinci çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre baz etkisiyle yüksek büyüme oranlarına ulaşıldı.

ŞİLİ, EN ÇOK BÜYÜYEN ÜLKE

Yılın üçüncü çeyreğinde de büyümesini sürdüren OECD ülkelerinin temmuz-eylül döneminde ortalama büyümesi yüzde 4,5 olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde ekonomik büyüme, Avrupa Birliği'nde yüzde 3,9, Avro Bölgesi'nde yüzde 3,7 olarak kayıtlara geçti.

Şili, üçüncü çeyrekte yüzde 17,3 ile OECD'nin en çok büyüyen ekonomisi oldu. Şili, geçen yılın aynı çeyreğinde ise yüzde 9,8 küçülmüştü.

TÜRKİYE EKONOMİSİNDE TOPARLANMA SÜRÜYOR

Türkiye ekonomisi ise geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,4 büyürken ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 10,4 daralmıştı.

Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte ise yüzde 6,3, son çeyrekte de yüzde 6,2 büyüme kaydetmişti.

Böylece Türkiye, Kovid-19 ile mücadeleyle geçen 2020 yılında yüzde 1,8 büyüyerek diğer ülkelerden olumlu ayrışmıştı.

TÜRKİYE, İKİNCİ SIRADA

Türkiye bu yılın ilk çeyreğinde de yıllık bazda yüzde 7,4 büyümüştü.

İkinci çeyrekte baz etkisiyle ekonomisinde yüzde 22 büyüme kaydeden Türkiye, üçüncü çeyrekte de yüzde 7,4'lük büyüme oranını elde etti.

Türkiye bu oranla, OECD ülkeleri arasında Şili'nin ardından ikinci sırada yer aldı.

DİĞER OECD ÜLKELERİ

Üçüncü çeyrek büyüme oranı, geçici verilere göre, Birleşik Krallık'ta yüzde 6,6 olurken, Macaristan'da yüzde 6,1 olarak belirlendi.

Söz konusu dönemde büyüme verisi açıklanan OECD ülkelerinden ekonomisi en fazla büyüyen diğer ülkeler yüzde 6 ile Litvanya, yüzde 5,9 ile İsrail, yüzde 5,8 ile Meksika, yüzde 5,4 ile Danimarka, yüzde 5,2 ile Norveç ve Polonya oldu.

ABD YÜZDE 4,9 BÜYÜDÜ

Öte yandan bu dönemde Letonya yüzde 5,1, Hollanda, geçici verilere göre yüzde 5 ve ABD yüzde 4,9 büyüdü.

Ayrıca koronavirüs vakalarının ilk görüldüğü ve OECD üyesi olmayan Çin de salgının etkisinin devam ettiği süreçte ekonomik açıdan ivmelenmesini sürdürdü ve yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 4,9 büyüme kaydetti.

OECD ve TÜİK verilerine göre üye ülkelerin ve ülke gruplarının açıklanan üçüncü çeyrek büyüme oranları şöyle: