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    Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde birinci

    Türkiye denizlerdeki balık avcılığının dışında balık yetiştiriciliği de yapıyor ve bu alanda geldiği aşama ile Avrupa'da lider konumuna yükseldi.
    • 23.09.2022 - 17:02
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    Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde birinci

    Türkiye'de yatırımlar artırılarak balık yetiştiriciliğinde çok yol katedildi. Devletçe desteklenen su ürünleri üretiminde gelinen nokta Avrupa'da liderliğe kadar yükseldi.

    Son 3 yılda 800 bin ton su ürünleri üretimi gerçekleşti

    Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre Türkiye, son 3 yılda 800 bin ton su ürünleri üretimi ile Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 1'inci sırada.

    Türkiye, su ürünleri yetiştiriciliğinde birinci #1

    1,4 milyar dolar değerinde ihracat yapıldı

    2021 yılındaki su ürünleri üretiminin 328 bin tonu avcılıktan, 472 bin tonu ise yetiştiricilikten elde edildi. Rakamlardaki artış ihracata da yansıdı ve 1,4 milyar dolar değerinde 239 bin ton su ürünleri ihracatı yapıldı.

    2021 yılındaki su ürünleri üretiminin 328 bin tonu avcılıktan, 472 bin tonu ise yetiştiricilikten elde edildi. Üretimini artıran Türkiye, bu şekilde AB ülkeleri ile kıyaslandığında su ürünleri yetiştiriciliğinde 1’inci sırada yer aldı. Türkiye, en çok yetiştiriciliği yapılan türlerden çipura ve levrekte dünyada 1'inci, gökkuşağı alabalığında ise 2'nci sırada yer aldı.


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