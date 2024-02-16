Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu 1,8 trilyon dolarlık yatırım fırsatı için başladı Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun galası yapıldı. Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Al-Falih'in, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını belirtmesi galaya damga vurdu.

AA

Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde ülke, turizm ağırlıklı olmak üzere çeşitli alanlarda 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım yapacak.

Suudi Arabistanlı yetkililer, bu yatırım fırsatından Türk üreticilerin yararlanmasını amaçlıyor.

Tüm yatırım olanaklarının masaya yatırıldığı Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği dün gerçekleştirildi.

Dün Hazine ve Maliye Bakanlığı ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nun gala yemeği, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın katılımıyla İstanbul'da yapıldı.

Suudi Arabistan Yatırım Bakanı Khalid Al-Falih, 2030 vizyonu çerçevesinde yatırımlar gerçekleştirebilmek için ciddi adımlar atacaklarını belirterek, şu açıklamayı yaptı:

Uluslararası şirketlerle yaklaşık 1 trilyon 800 milyar dolarlık yatırım fırsatlarından bahsediyoruz. Umuyorum ki Türk firmaları bu yatırım alanlarından en çok istifade eden firmalar olur.

"İki ülke arasındaki ilişkiler stratejik öneme sahip"

Al-Falih, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın bütün işlerini bırakarak, kendileri ile beraber olmasının iki ülke arasındaki iş birliğine verilen değer açısından önemli olduğunu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik öneme sahip olduğunu söyledi.

"İki ülke arasında çok fazla ortak şeyler var"

Özel sektörde hem Suudi Arabistanlı şirketler hem de Türk şirketlerin arasındaki iş birliğinin önemine değinen Al-Falih, şu açıklamada bulundu:

İki ülke arasında çok fazla ortak şeyler vardır. Bizim vatandaşlarımız Türkiye'yi ikinci vatanları olarak görüyor. Suudi Arabistanlar, Türkiye'de ev ve gayrimenkul yatırımları yapıyor, burada yaşamaktadır. Biz Türkiye'yi ikinci ülkemiz olarak, ikinci ana vatanımız olarak görüyoruz. İki ülke arasında hem ekonomik hem yatırım iş birliğini gerçekleştirmek üzere uzun toplantılarımız olacak.

"400'e yakın Türk firması Suudi Arabistan topraklarında faal"

Bütün göstergelerin doğru yolda olduklarını gösterdiğini ifade eden Al-Falih, sözlerini şöyle sürdürdü:

Zira aramızdaki ticari ilişkiler artış gösteriyor. Aramızdaki turizm faaliyetleri artış gösteriyor. Suudi Arabistan Yatırım Bakanlığı'nda kayıtlı Türk şirketlerin sayısı gün ve gün artmaktadır. Birkaç sene önce Suudi Arabistan'da sadece 20 veya 30 kayıtlı şirket faaliyet gösteriyordu. Ancak geçen seneki rakamlara baktığımızda 400'e yakın Türk firması Suudi Arabistan topraklarında kayıtlı ve faal olarak çalışmaktadırlar.

"Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde önemli adımlar atacak"

Suudi Arabistan Turizm Bakanı Ahmed Al Khateeb ise Suudi Arabistan'ın 2030 vizyonu çerçevesinde hem altyapı hem de şehirleşme açısından çok ciddi adımlar atacağını belirterek şunları kaydetti:

2030 vizyonu kapsamında Türk dostlarımızdan iş birliği çerçevesinde özellikle savunma, inşaat, müteahhitlik ve turizm alanında sanayi alanında yardımlarını isteyeceğiz. Türk dostlarımız savunma alanında çok güzel gelişmeler gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla, biz bu alanlarda mevcut fırsatları değerlendirmek, ikili ilişkilerimizi güçlendirmek için altyapımızı hazırlamak Türkiye'deyiz. Hem Suudi Arabistanlı hem de Türk iş adamlarının bir araya gelmesini sağlayacak altyapıyı hazırlamak için burada bulunmaktayız. Dolayısıyla iki ülkede bulunan işadamlarını mevcut fırsatları değerlendirmeye, yeni fırsatları araştırmaya, hem ekonomik hem turizm hem de yatırım alanlarını keşfetmeye davet ediyorum.

"Yatırım ve İş Forumu'na yoğun katılım var"

Gala'nın konuşmacılarından DEİK Başkanı Nail Olpak, şu değerlendirmede bulundu:

Yarın Türkiye-Suudi Arabistan Yatırım ve İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Elimizdeki listede 1.240 kişilik katılım var. Bu, iki ülke arasındaki iş dünyası yetkililerinin bu süreçteki ilgisini gösteriyor.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu ise iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirecek olanın özel sektör temsilcileri olduğunu gündeme getirdi.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)