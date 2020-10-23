Türkiye Taşkömürü Kurumu'na özel sektör işletmesi katkısı

Özel sektör işletmeleri, Türkiye Taşkömürü Kurumunun çekildiği maden sahalarından hem rödovans yöntemiyle maden çıkartıyor hem de işletmeleri ödedikleri işletme bedeliyle kuruma kazandırıyor.

Geniş ve verimli kömür rezervi bulunan, daha derin kotlarda üretim yapan Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK), kurum için ekonomik değeri daha az olan, atıl durumdaki maden sahalarından gelir elde ediyor. Ayrıca, ruhsatsız maden ocaklarında kanuna aykırı şekilde kömür çıkartılmasının önüne geçmek amacıyla özel sektör firmalarına kiralama yöntemiyle işletme izni veriyor.

Zonguldak’ta 1989'dan itibaren faaliyet yürüten özel işletmeler, Maden Yasası'nın 2004'te yürürlüğe girmesiyle yasal güvenceye kavuştu.

ÖZEL SEKTÖR, OCAK-EYLÜL DÖNEMİNDE KURUMA 12.8 MİLYON LİRA İŞLETME BEDELİ VERDİ

Geçen yıl 472 bin 432 ton kömür karşılığında 20 milyon 769 bin 825 lira işletme bedeli ödeyen özel sektör, bu yılın ocak-eylül döneminde üretilen 248 bin 780 ton kömür karşılığında kuruma 12 milyon 871 bin 263 lira işletme bedeli ödedi.

"ÖZEL SEKTÖR SADECE ÖDEDİĞİ RÖDOVANS BEDELİYLE DEĞİL SAĞLADIĞI İSTİHDAM İLE DE DEĞERLERİLMELİ"

Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Metin Demir, sektörün TTK'ye ödediği rödovans bedeliyle değil istihdam, ekonomiye katkı, sosyal paydalarıyla ele alındığında daha iyi anlaşılacağını belirterek, "Enerji üretimini kömürle sağlayan sanayi kuruluşları sürekli ve taahhütlerine sadık kalarak milli kömürü tercih etmeleri durumunda, özel sektör maden işletmelerinin üretim rakamlarında milyonlara, istihdam rakamlarında on binlere ulaşması zor olmayacaktır. Sektör son 5 yılda ciddi krizler yaşamış, bu krizlerin yaraları sarılırken 248 bin ton kömür üretimi gerçekleştirilmesi de büyük başarıdır. Bir dönem bu rakamlar bir milyon tona çıkmak üzereydi." ifadelerini kullandı.

RÖDOVANS NEDİR?

Rödovans kelimesi, maden ruhsat sahalarının işletme hakkının özü kendisinde kalması koşuluyla hak sahibi tarafından sözleşme ile gerçek veya tüzel bir kişiye, bir süreliğine tahsis edilmesini anlatır.