Türkiye turizmine yoğun ilgi: 2025'te ziyaretçi rekoru

Türkiye'de 9 ayda en fazla turist girişi yapılan iller belli oldu...

2025'in ilk 3 ayında Türkiye'ye 8 milyon 423 bin 923'ü gurbetçi olmak üzere toplamda 49 milyon 992 bin 520 kişi giriş yaptı.

TÜRKİYE'YE GELEN ZİYARETÇİ SAYISINDA YÜZDE 1,65 ARTIŞ GÖRÜLDÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı istatistiklerine göre 2025 yılında Türkiye'ye gelen ziyaretçilerin sayısı, 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 1,65 artış gösterdi.

2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı 2024 yılı ilk 9 ayına (Ocak-Eylül) göre yüzde 15,03 artış gösterdi.

TURİST SAYISI GEÇEN YILIN AYNI DÖNEMİNE GÖRE ARTTI

2025 yılında ülkeyi ziyaret eden yurt dışında ikamet eden vatandaş sayısı, 2024 yılı ilk 3 ayına (Ocak-Mart) göre yüzde 6,38 artış gösterdi.

2025 yılı Eylül ayında ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 0,54 artış kaydedildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'den alınan verilere göre; gösterilen artışla bu sayı 6 milyon 87 bin 374 oldu.

EYLÜL AYINDA EN ÇOK GİRİŞ ANTALYA'YA YAPILDI

Eylül ayında ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti:

1-Antalya: Yüzde 37,33 (2 milyon 272 bin 402)

2-İstanbul: Yüzde 29,42 (1 milyon 790 bin 651)

3-Muğla: Yüzde 9,23 (561 bin 693)

4-Edirne: Yüzde 6,23 (379 bin 259)

5-İzmir: Yüzde 3,26 (198 bin 694)

YABANCI TURİST SAYISI 41 MİLYON 568 BİN OLDU

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,69 azalış kaydedilmiştir.

2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ülkeyi ziyaret eden yabancı sayısı 41 milyon 568 bin 597 oldu.

EN ÇOK ÜLEYE GİRİŞ YAPILAN İL İSTANBUL OLDU

Ocak-Eylül döneminde ülkeye gelen yabancı ziyaretçilerin en çok giriş yaptıkları sınır kapılarının bağlı olduğu iller sıralamasında ilk 5 il aşağıdaki şekilde gerçekleşti.

1-İstanbul: Yüzde 34,06 (14 milyon 158 bin 502)

2-Antalya: Yüzde 31,81 (13 milyon 223 bin 709)

3-Edirne: Yüzde 8,32 (3 milyon 458 bin 74)

4-Muğla: Yüzde 7,36 (3 milyon 59 bin 966)

5-İzmir: Yüzde 3,19 (1 milyon 327 bin 669)