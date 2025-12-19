Türkiye-Umman ticaret hedefi: 5 milyar dolar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye-Umman Karma Ekonomi Komisyonu (KEK), 13. dönem toplantısı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Qais Mohammed Al Yousef, yaptıkları görüşmede, ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

İKİLİ TİCARET HACMİ 5 MİLYAR DOLARA ÇIKARTILACAK

KEK toplantısı kapsamında ilk olarak bakanlar arasında ikili görüşme gerçekleştirildi. İki ülke devlet başkanlarının karşılıklı ziyaretleriyle ivme kazanan ilişkilerde kaydedilen gelişmelerin ele alındığı görüşmede, ikili ticaret hacminin orta vadede 5 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdürülmesi konusunda mutabık kalındı.

İKİ ÜLKE BAKANLARI TOPLANTIYA EŞ BAŞKANLIK YAPTI

Ardından yapılan Türkiye-Umman KEK 13. Dönem Toplantısı'na, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ile Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef eş başkanlık etti.

GELECEK DÖNEMDE ATILACAK SOMUT ADIMLAR

Toplantıda, Türkiye ile Umman arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirildi. Çevre ve şehircilik, finans, sanayi ve teknoloji, müteahhitlik, KOBİ'ler, helal akreditasyon, sağlık, turizm, ulaştırma, yatırımlar, limanlar ve denizcilik alanlarında kaydedilen gelişmelerin gözden geçirildiği toplantıda, gelecek dönemde atılacak somut adımlar belirlendi.

İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALANDI

Toplantı sonunda KEK iş birliği protokolüne de imza atıldı. Protokol, iki ülke arasındaki ilişkilerde kaydedilen gelişmeleri kayıt altına alan ve sanayiden ulaştırmaya, enerjiden turizme, eğitimden bankacılık ve finansa, tarımdan e-ticarete kadar uzanan geniş bir yelpazede işbirliğini derinleştirmeyi amaçlayan kapsamlı bir yol haritası niteliği taşıyor.

Umman ile Türkiye arasında, KEK iş birliği protokolünün yanı sıra iki ülke eğitim bakanlıkları arasında işbirliğini amaçlayan bir protokol de imzalandı.

YUVARLAK MASA TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Ayrıca bakanlar Şimşek ve Yousef, özel sektör temsilcilerinin de katılımıyla Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı'na iştirak edecek.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde yapılacak toplantıda, iş dünyası temsilcileri mevcut projelerini paylaşacak, yeni yatırım ve işbirliği fırsatlarını ele alacak.