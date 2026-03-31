Türkiye, uzay tabanlı IoT hizmetleri için 2. LUNA uydusunu fırlattı

Türk savunma devi ASELSAN, uzay tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümleri programı kapsamında, SpaceX roketiyle Kaliforniya'dan ikinci uydusu LUNA-2'yi başarıyla fırlattığını açıkladı.

ASELSAN'ın bu serideki ilk uydusu olan LUNA-1, geçen yıl aralık ayında bir SpaceX Falcon 9 roketiyle yörüngeye fırlatılmıştı.

ASELSAN, X platformunda yaptığı açıklamada, uydu iletişimi, yük sistemleri, yer kontrol altyapısı ve platform çözümlerindeki teknolojik yeteneklerinden yararlanarak Türkiye'nin uzay ekosistemindeki varlığını genişletmeye devam ettiğini belirtti.

LUNA-2'NİN ÖZELLİKLERİ

Nanosatellit boyutunda olmasına rağmen, LUNA-2, uzak bölgelerde bile güvenli ve kesintisiz sensör verisi iletimi sağlamak üzere tasarlandı. Uydu, düşük enerji tüketimiyle geniş alan kapsama alanı sağlayan özel bir LoRa iletişim sistemi kullanıyor.

YERLİ ÜRETİM

ASELSAN, LUNA-2'nin tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test süreçlerinin şirket içinde gerçekleştirildiğini belirtti. Uçuş yazılımı, yer kontrol yazılımı, yük olarak kullanılan LoRa alıcı-verici kartı ve veri aktarım ünitesi de ASELSAN mühendisleri tarafından yerli imkanlar kullanılarak geliştirildi.

Şirket, LUNA-2'nin fırlatılmasının, uzay tabanlı IoT alanındaki yeteneklerini daha da güçlendirmeyi ve Türkiye'nin bağımsız, rekabetçi ve sürdürülebilir bir uzay teknolojisi ekosistemi kurma hedefine katkıda bulunmayı amaçladığını belirtti.

"UZAYDAKİ MİLLİ VARLIĞIMIZI GÜÇLENDİRİYORUZ"

ASELSAN paylaşımında şu bilgileri verdi:

Uzaydaki milli varlığımızı güçlendiriyoruz. ASELSAN’ın Uzay Tabanlı Nesnelerin İnterneti (IoT) çözümü kapsamında geliştirilen serinin ikinci uydusu başarıyla uzaya fırlatıldı. ASELSAN LUNA-2 küp uydusu; güvenli, güvenilir, kesintisiz haberleşmeyi düşük güç tüketimli ve geniş kapsama alanlı veri haberleşmesi ile sunuyor. LUNA-2 ile kapsaması zor bölgelerde güvenilir IoT erişimi sağlama ve Türkiye’nin uzay tabanlı haberleşme kabiliyetlerini güçlendirme yolunda önemli bir adım daha atıldı.