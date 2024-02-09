Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Ermut: İhracımızı rekor taleple tamamlamaktan memnunuz Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut, uluslararası piyasalarda ilk defa gerçekleştirdikleri 5 yıl vadeli dolar cinsinden eurobond ihracını rekor taleple tamamlamanın memnuniyetini yaşadıklarını belirtti.

AA & Ensonhaber

Türkiye Varlık Fonu, Londra'da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerin ardından 7 Şubat'ta uluslararası piyasalarda tahvil ihracına çıktı.

Amerika dışındaki yatırımcılara sunulan Reg S yapısında olan 5 yıl vadeli işlemin başlangıç fiyatı yüzde 9,125 olarak belirlendi.

7 milyar doların üzerinde talep geldi

İşlem, açılışın hemen ardından yatırımcılar tarafından büyük ilgi gördü ve tahvil ihracına 7 milyar doların üzerinde talep geldi. Ardından yapılan iki fiyat revizyonu sonrasında getiri oranı yüzde 8,375'e çekildi.

TVF'nin tahvil ihracına talep 14,5 kat arttı

Türkiye Varlık Fonu'nun 500 milyon dolarlık tahvil ihracına, talebin 7 milyar doların üzerinde seyretmesi, yabancı yatırımcıların Türk ekonomisine olan güvenini pekiştirdi.

Türk ekonomisine uluslararası güven kanıtlandı

Merkez Bankası'ndaki yönetim değişikliğinin ardından tahvil ihracına olan ilgi, uluslararası piyasaların Türk ekonomisine ve yeni ekonomi politikalarına duyduğu güveni bir kez daha gösterdi.



TVF Genel Müdürü: "Talepten memnunuz"

Türkiye Varlık Fonunun 7 milyar doların üzerinde talep gelen tahvil ihracını değerlendiren Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Arda Ermut,

5-6 Şubat’ta roadshow’una başladığımız eurobond ihracı için çalışma arkadaşlarımla beraber Londra’daydık. Türkiye Varlık Fonunu, bu ihraca ilişkin hedeflerimizi ve stratejilerimizi ilk ağızdan uluslararası önemli yatırımcılarla paylaşma imkanı bulduk.

bilgisini paylaştı.

7 Şubat 2024'te gerçekleşen bu ihraçta başlangıçta belirlenen yüzde 9,125 getiri oranının uluslararası yatırımcıların gösterdiği yoğun ilgi ve güven sayesinde, önemli bir düşüşle yüzde 8,375'e çekildiğini vurgulayan Ermut, bunun aynı zamanda Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi için de 2021 yılından bu yana kaydedilen en yüksek fiyat düşümü olduğunu aktardı.

Ermut, 500 milyon dolar arza karşı 7 milyar doların üzerinde talep gelmiş olmasının bu işlemin Türkiye’de bugüne kadar elde edilen en yüksek talep katsayısıyla sonuçlanmasını sağladığını belirtti.

"Türkiye ekonomisine olan güvenin göstergesi"

Bu yüksek talep ve ilginin Türkiye ekonomisine ve ekonomi politikalarına olan güvenin de bir göstergesi niteliğinde olduğunun altını çizen Ermut, şunları kaydetti: